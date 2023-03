S'accidenta un cotxe amb tres lladres a Aiguaviva i els Mossos en busquen un que ha fugit

Els Mossos d'Esquadra busquen per terra i aire un lladre que s'ha escapolit aquesta tarda després d'accidentar-se amb dos companys més quan fugien de la policia a Aiguaviva.

El cotxe ha patit el sinistre a tocar de l'aparcament de l'àrea de servei Califòrnia, que hi ha a tocar de l'A-2 a Aiguaviva. Abans però havien protagonitzat una persecució des de Santa Coloma de Farners.

És a la capital de la Selva interior on haurien comès el cop. Haurien volgut entrar a robar en una casa de la urbanització Santa Coloma Residencial i segons les primeres informacions, una testimoni ha vist els lladres i ha alertat el 112. Els Mossos d'Esquadra han anat a la zona i han demanat suport també a la Policia Local de Santa Coloma. Els Mossos un cop a lloc, han sorprès els lladres i han emprès una persecució.

El seguiment s'ha fet amb diverses patrulles i ha passat pel centre de Vilobí i algunes àrees residencials de la zona. Finalment, cap a quarts de quatre de la tarda, el vehicle en el qual anaven els lladres s'ha accidentat a l'àrea de servei Califòrnia.

Aquí els Mossos han pogut detenir dos dels lladres i un tercer se'ls busca per terra i aire després que fugís corrent del lloc dels fets. L'helicòpter dels Mossos està donant diverses passades per la zona per enxampar-lo.

De moment es desconeix si han perpetrat el robatori a Santa Coloma o no l'han pogut consumar.