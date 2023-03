Els Mossos d'Esquadra han detingut vuit lladres en menys de 24 hores per entrar a robar en habitatges, magatzems i empreses. Les detencions s'han fet a Lloret de Mar, Bonmatí, Castelló d'Empúries i Palafrugell. En un dels casos, el de Bonmatí, els agents han enxampat tres lladres quan ja estaven carregant diversos palets metàl·lics d'una empresa per endur-se'ls. En el cas de Palafrugell, l'individu, un multireincident de 21 anys, havia entrat a robar en un bar. Quan ha forçat la porta d'accés, però, s'ha fet un tall i ha anat deixant un rastre de sang. A Lloret, tres lladres s'han endut material de construcció i a Castelló d'Empúries, el detingut -també amb múltiples antecedents- ha robat a dos habitatges amb poca estona de diferència.

Els lladres detinguts tenen edats compreses entre els 18 i els 54 anys. A tots ells, se'ls ha enxampat després d'entrar a robar a magatzems, empreses o habitatges. En alguns casos, in fraganti; i en els altres, quan havia passat poca estona després que cometessin el delicte. Alguns d'ells, a més, són multireincidents; és a dir, que han fet del robatori el seu modis vivendi.

Les primeres detencions van tenir lloc ahir al matí a la Selva. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els mossos de la comissaria de Blanes van detenir a Lloret tres homes que havien forçat la porta d'accés a un magatzem, on l'amo d'un habitatge hi guardava material de construcció. Els agents els van localitzar quan fugien en cotxe amb el botí. Són tres joves de 18, 20 i 23 anys, dos dels quals tenen antecedents.

La segona detenció va fer-se ahir a la tarda a Castelló d'Empúries. L'individu, un multireincident de 54 anys, va cometre dos robatoris a finques amb tan sols dues hores de diferència. Va aconseguir entrar als annexos de dos habitatges. Gràcies a la descripció que els van donar els vigilants de seguretat, els agents de la comissaria de Roses i la Policia Local van poder arrestar al lladre.

En plena feina

Poc abans de les deu de la nit, agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) van anar a fer comprovacions a una empresa de Bonmatí, perquè s'havia activat l'alarma. Quan hi van arribar, es van trobar amb tres lladres que estaven carregant palets metàl·lics dins el recinte per endur-se'ls. Els van arrestar a tots. Tenen 19, 24 i 28 anys i ja acumulen antecedents per robatoris similars.

I ja en plena matinada, pels volts de dos quarts de quatre, els agents de la Bisbal han anat fins a un bar de Palafrugell perquè també havia saltat l'alarma. Allà, juntament amb la Policia Local, han vist com un lladre havia forçat la porta i s'havia endut la caixa registradora amb els diners amb efectiu. Els agents s'han adonat que el delinqüent s'havia fet un tall, perquè havia anat deixant un rastre de sang. A més, també havia perdut la tapa del mòbil.

Després de visionar les càmeres, han pogut veure qui era el lladre i l'han començat a buscar pels voltants. L'han trobat al cap de pocs minuts. És un multireincident de 21 anys, que portava un tall a la mà i a qui li faltava la tapa del mòbil. Mentre el buscaven, la policia també ha trobat la caixa registradora que s'havia endut del bar i una barra de ferro. El lladre els havia amagat darrere uns matolls.

A tots els detinguts se'ls acusa de delictes de robatori amb força. Els lladres passaran a disposició judicial en les properes hores.