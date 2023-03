Un jove confessa l’agressió sexual a la germana de 4 anys i a la cosina amb discapacitat

Un informe del Síndic de Greuges revela que un jove de 17 anys del Centre d’acollida Oikia de Girona va confessar haver agredit sexualment la seva germana de quatre anys i la seva cosina de set. En aquest document, s’insta a obrir a una actuació d’ofici amb relació «al tractament rebut per part» del jove.

Aquesta és la proposta de l’Àrea d’Infància del Síndic després de la visita realitzada el 18 de maig al centre d’acollida. En l’informe públic no es donen més detalls sobre els fets.

Aquest equipament es troba a la zona d’en Puig d’en Roca i ofereix 40 places. Acull menors d’edat amb perfil molt diferent. L’Informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura del Síndic de Greuges incorpora quatre propostes més d’actuacions d’ofici arran d’altres problemes que l’equip del Síndic va observar o que es van traslladar des del mateix centre gestionat per la Fundació Resilis.

Una d’aquestes consisteix a actuar en el cas d’un menor estranger no acompanyat (Mena) que tenia problemes per obtenir el número a l’oficina de la Policia Nacional. També proposa solucionar un problema burocràtic relacionada amb l'ortodòncia d’un jove o la d’un altre noi que té impediments per poder obrir un compte corrent.

També aconsella actuar d’ofici per solucionar les «impossibilitats» a alguns clubs de futbol de la zona per tramitar la fitxa federativa dels joves que no tenen la documentació en regla.

A banda de les actuacions d’ofici, en el document es fa recomanacions per a la millora del centre gironí. Una d’elles és la de «garantir el dret de comunicació» dels joves amb les seves famílies i l’exterior del centre sigui a través del mòbil o altres sistemes.

Durant la visita diversos joves es van queixar que no en podien disposar durant la setmana. L’informe descriu que aquests «mostren patiment i tristesa per manca de contactes o perquè en tenen pocs i preocupació per les seves famílies». Una altra proposta de la síndica és la de revisar «la qualitat i quantitat» del menjar del centre, tot i que alguns joves li van explicar que havia millorat.

En l’informe del 2022 s’analitzen les visites de 33 centres on hi ha persones privades de llibertat de Catalunya. La major part de les visites corresponen a comissaries de Mossos i Policies Locals. D’aquestes no n’hi ha cap de les comarques gironines.

L’informe inclou un estudi sobre les contencions i diu que a les presons se’n fan en «excés»

Presó de Figueres «en femení»

En canvi, sí que hi ha una visita a la presó del Puig de les Basses de Figueres. La trobada es va fer el dia 23 de novembre de l’any passat i era de seguiment.

En aquest cas, l’equip va centrar les entrevistes en els interns del Departament de Règim Tancat (DERT) i les internes del mòdul de dones. Van recollir també propostes i queixes d’aquests.

De totes les entrevistes fetes, la síndica recull una sèrie de recomanacions que s’engloben sobretot en millorar la situació de les dones a la presó de Figueres.

Entre les propostes hi ha que es faciliti articles d’higiene a les internes com ara cera per depilar-se. Sobre els serveis mèdics, se subratlla que el departament d’infermeria hauria de disposar «com a mínim d’una zona» separada dels homes. També demana igualtat de sous i d’oportunitats de feina per a les internes.

Un aspecte també rellevant és que la síndica demana que les dones puguin accedir a la resta d’instal·lacions i activitats que es fan fora del seu mòdul i que no se les barregi amb interns condemnats per violència masclista. Pel que fa a millores d’instal·lacions, proposa canviar de lloc l’economat o millorar els espais de comunicació familiars, entre altres.

«No» a les contencions

L’informe d’aquest any també inclou un estudi monogràfic sobre les contencions mecàniques al sistema penitenciari. Alerta que es produeix «un excés» i que són de durada molt superior a l’imprescindible. Les dades sobre la presó de Figueres mostren que l’any 2018 es van fer 50 contencions mecàniques.