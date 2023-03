Representants dels Governs de Catalunya i Occitània i dels seus ports esportius s’han reunit avui, a Canet de Rosselló, per valorar i enfortir l’acord que van signar el novembre de 2021 per potenciar els serveis de manera conjunta, les aliances per a la transició energètica i oferir millors prestacions per als navegants. Un any i mig després d’establir el conveni, es vol potenciar encara més la col·laboració en aspectes com la transició energètica, la crisi climàtica, les infraestructures, els estudis del sector, la formació, el fondeig en parcs naturals i zones de protecció especial, les competicions esportives i la promoció en salons nàutics.

“En temps convulsos i complicats a causa de l’escenari mundial, és important que es generin sinergies entre els ports catalans i occitans per integrar els millors serveis possibles per als navegants que molt sovint es comparteixen”, ha destacat durant la trobada Pere Vila, director general de la Generalitat. Raimon Roca, gerent del Club Nàutic L’Escala i vicepresident de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), ha valorat l’oportunitat de compartir experiències “i la possibilitat d’afrontar reptes en comú com la transició energètica, a banda de les sinergies en formació, competicions i estudis.” El conveni ja ha servit per promoure la participació conjunta en fires nàutiques que s’han celebrat a Catalunya i a França, per tal d’estalviar recursos econòmics. També s’han potenciat uns itineraris per la costa catalana i la francesa per atreure turisme nàutic i s’han ofert serveis de més qualitat per als navegants. L’acord signat el 2021 consta de tres grans objectius: crear un marc comú de treball entre l’Occitània i Catalunya en l’àmbit portuari, compartir la promoció dels ports esportius i impulsar el turisme nàutic a la Mediterrània. Els ports de la Costa Brava anuncien un inversió de més de 10 milions d'euros per a la transició energètica En matèria d’eficiència energètica, els ports catalans estan desenvolupant actuacions per a l’eficiència energètica com ara la dotació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als ports. La col·locació de plaques solars en edificis pesquers per a l’autoconsum energètic. La renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia LED, que es fa a tots els molls i els passejos marítims. Els nous pantalans de la nàutica i la pesca es doten de torretes de subministrament d’aigua i llum amb targetes de prepagament, amb un important estalvi de recursos energètics.