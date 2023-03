ERC de Ripoll ha presentat la seva candidatura a les eleccions municipals, encapçalada per Chantal Pérez i tancada per la consellera i exalcaldessa Teresa Jordà. A banda de Pérez, els deu primers llocs estaran ocupats per Roger Bosch, Rosa Martínez, Lluís Orriols, Clàudia Navío, Ramon Canadell, Carme Serrano, Xevi Escribà, Marina Bassaganya i Jordi Masdeu. Pérez considera que aquest equip és un reflex de «la bona feina que hem fet durant els quatre anys malgrat estar a l’oposició». «La gent ja ens coneix i se sent identificada amb la manera com som i com treballem i la forma com volem que sigui el nostre programa», ha indicat.