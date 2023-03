La província de Girona té una ràtio de 492 infermeres per 100.000 habitants i necessitaria unes 2.600 professionals per situar-se en la mitjana europea, que és de 827, segons un informe presentat pel Consell General d’Infermeria (CGE) l'any passat. És per això que Som Intersindical denuncia aquesta situació i, més concretament, a l'atenció primària.

Concretament, lamenten que el problema "ja ve de lluny perquè el 2020 la ràtio de Girona era de les més baixes del país amb 457 per cada 100 mil habitants". El col·lectiu d’infermeria hauria de tenir uns 1.100 pacients i no hauria de superar els 1500, "això aquí Girona no és possible i veiem que no hi ha voluntat de solució per part de l’ICS a resoldre una situació que porta anys afectant a un territori concret, denuncien.

Per altra banda, si s'afegeixen les "altes taxes d’interinitats i eventualitats, les pèssimes condicions de treball a primària, guàrdies de 12 i 24 hores, en un col·lectiu majoritàriament femení" consideren que s'obren les portes a la "precarització".

En el Pla d’ordenació de recursos humans que es va publicar el passat 3 de març per al període 2022-2023 i que constitueix l’instrument bàsic per a planificar les necessitats en matèria de personal, s’indicava que una de les categories deficitàries és la d’infermera. Si aquest fet és així, "continuar amb unes condicions pèssimes de sobrecàrrega de treball, no atraurà noves professionals sinó que fugiran perquè les condicions que els hi ofereixen a altres territoris són molt millors que les nostres", conclouen.