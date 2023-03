La incidència del Tren d'Alta Velocitat (TAV) que talla la circulació d’alta velocitat ha generat indignació i resignació entre els usuaris gironins. Per una banda, diversos dels viatgers afectats critiquen els retards que els provoca aquest tall de circulació, mentre que d’altres accepten la incidència recordant que “no passa mai, això” referint-se a la puntualitat habitual de l’alta velocitat.

Per la seva banda, Renfe ha ofert als viatgers que anaven a Barcelona amb alta velocitat un autobús directe amb l’estació de Sants. Diversos passatgers han optat per aquesta opció que els oferia arribar abans a la capital catalana que haver d’esperar un tren de mitja distància o regional, fet que incrementava el temps del trajecte.

La incidència de l’AVE a l'estació de Sants i la manca de servei de l’alta velocitat al llarg de tot el matí d’aquest dimarts ha afectat a centenars de passatgers de Figueres i Girona. A mig matí, alguns d’ells han tingut l’opció d’arribar-hi per carretera amb un bus que Renfe ha posat a disposició dels passatgers afectats.

Alguns dels passatgers, que no han volgut parlar davant de les càmeres, han mostrat la seva frustració pel fet de no poder arribar a Barcelona a l’hora. Alguns d’ells han optat per anar amb el tren convencional, tot i l’increment en el temps de viatge. De fet, amb l’AVE es tarden menys de tres quarts d’hora entre Girona i l’estació de Sants, mentre que en mitja distància són pràcticament una hora i mitja.

Per contra, altres usuaris es prenien la incidència amb resignació. Un d’ells ha mostrat comprensió per la puntualitat habitual del servei d’alta velocitat: “no passa mai, això”, ha assegurat. Aquest mateix passatger explica que portà “tres anys agafant cada dia l’AVE” des de Girona fins a Barcelona i fins aquest dimarts mai s’havia topat amb una incidència similar.

Quan els passatgers que anaven de Figueres i Girona cap a Barcelona amb l’AVE arribaven a les estacions pertinents, els informadors els avisaven que no podrien agafar el tren i els redirigien al tren convencional o un servei de bus que havia posat Renfe. Mostrant el bitllet de tren, els viatgers podien pujar al bus en direcció a Sants.

A Girona, el tren les 13.20 ha ofert dos autobusos per anar a Sants. Un d’ells ha quedat ple, mentre que el segon només ha comptat amb quatre persones que no havien tingut plaça en el primer vehicle. D’altres passatgers han optat per avisar a la feina de la incidència i han decidit fer teletreball per estalviar-se retards.

Per altra banda, els passatgers que agafaven l’AVE per anar fins a Figueres els redirigien fins al mitja distància o als trens regionals perquè els informadors asseguraven que era “molt més ràpid” que per carretera.

Malgrat tot, alguns passatgers es queixaven de la manca d’informació que rebien i de la confusió que els genera en entre ells. Alguns els asseguraven que els AVE en direcció a Figueres circulaven, però quan arribaven al control de seguretat els redirigien a la línia convencional.