La Policia Nacional va detenir la setmana passada a Girona i Lloret de Mar a 10 integrants d'una organització criminal dedicada a l'estafa del “fill en problemes”.

Aquests es feien passar pels fills de les víctimes i els sol·licitaven diners de manera urgent a través de Whatsapp.

Avui la Policia Nacional de Valladolid ha informat que les indagacions van arrencar després de la denúncia que va presentar una dona en aquesta ciutat espanyola l'octubre passat.

Aquesta va declarar haver estat víctima d'una estafa de 5.840 euros en rebre al telèfon mòbil un missatge de text d'un número desconegut, que manifestava ser el seu fill i que necessitava urgentment que la seva mare fes dos pagaments per ell de 2.890 euros un i de 2.950 euros, amb 90 minuts de diferència entre l'un i l'altre.

Els investigadors van seguir el rastre dels diners enviats per la víctima, que es distribuïa a través de diferents comptes bancaris per eliminar el rastre dels diners i no ser identificats.

Amb la Policia Nacional de Girona i Lloret van poder localitzar els responsables, la major part a Lloret de Mar.

Entre els detinguts hi havia el capitost de l'organització -un ciutadà espanyol d'origen subsaharià-, que era l'encarregat de la captació de joves d'entre 20 i 30 anys per dur a terme aquestes estafes o també per fer de mules, és a dir, rebre els diners estafats de la víctima a canvi d'una compensació econòmica per part de l'organització, i així dificultar el rastre dels diners i la identitat dels estafadors. L'arrest del capitost es considera un èxit per la policia, ja que sovint només arriben a arrestar les "mules" en aquest tipus d'estafa.

Tot i les detencions, la investigació continua oberta i no descarten noves detencions.