Més de 120 persones van assistir a l'acte de presentació de la candidatura de Junts per Catalunya-Banyoles, liderada per l'actual alcalde, Miquel Noguer, que portarà bona part dels actuals regidors de nou en la llista però que també ha fitxat algunes noves incorporacions. D'aquesta manera, Jordi Congost i Esther Busquets repetiran com a números 2 i 3, mentre que tot seguit se situaran Miquel Cuenca, Anna Tarafa, Albert Tubert, Gemma Freixas, Jordi Carretero, Ariadna Llop, Josep Maria Teixidor i Nani Comalat. Aquests quatre últims s'estrenaran en política municipal, davant la voluntat de Noguer d'unir "experiència i saba nova" en un mateix equip.

Durant la presentació, el cap de llista va destacar que "si hi ha un element comú en tota aquesta candidatura, del primer a l’últim, és la il·lusió". "Una il·lusió basada en aquells valors compartits i que son fonamentals en l’acció de govern municipal i als quals també em vaig referir en l’anterior ocasió: la honestedat, el compromís, la responsabilitat i l’estabilitat”, va remarcar. El candidat a la reelecció va considerar que les noves incorporacions de la candidatura són "persones joves que ens permetran projectar noves visions i perspectives al Govern municipal". "Ens sentim molt orgullosos d'haver-ho aconseguit, en un moment en què podria semblar que els més joves passen de la política municipal", va indicar Noguer, tot afegint que les persones joves "representen el futur de Banyoles i és bo que es vagin obrint camí, tal com vam fer molts de nosaltres, els que ara ja som veterans, quan vam començar". Finalment, Noguer va anticipar que “aquestes son les persones que inauguraran la nova biblioteca, el Centre d’Art Gimferrer a l’antic edifici de Mobles Tarradas, que transformaran Banyoles gràcies als més de dos milions d’euros que hem aconseguit dels fons europeus Next Generation i que assumiran les noves responsabilitats en matèria de serveis socials, que ja som una ciutat que acaba de superar els 20.000 habitants”. Intervencions de Xavier Trias i Josep Rull L’exalcalde de Barcelona i novament candidat, Xavier Trias, va lamentar no poder ser presencialment a l’acte i va desitjar molta sort a Noguer en aquestes eleccions, “per continuar essent el millor alcalde que pot tenir Banyoles”. També va destacar que intentarà recuperar l’alcaldia de Barcelona i va confiar que els dos ajuntaments puguin "fer moltes coses junts”. Finalment, l'exconseller Josep Rull va tancar l’acte destacant que Noguer és una de les persones que més admira en política municipal, i no s'està de dir-ho. Un dels moments més emotius de l’acte va ser quan Rull va subratllar que “per en Miquel ningú no és invisible a Banyoles, sigui quina sigui la seva procedència o condició social. L’alcalde se sent obligat absolutament amb tothom i aquesta és una de les principals característiques que el defineixen”. Ara en fase d’elaboració, Junts per Catalunya-Banyoles presentarà el seu programa de govern pels pròxims quatre anys durant els primers dies de campanya.