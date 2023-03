Accident laboral greu a les Preses.

Un home s'ha precipitat aquest matí d'una bastida d'uns tres metres d'altura mentre treballava en una casa en construcció.

Els fets s'han produït al número 2 del carrer de l'Orquídia poc després de les onze i han fet activar dues dotacions dels Bombers, l'helicòpter i una ambulància del SEM i els Mossos d'Esquadra.

El treballador no ha quedat atrapat entre l'obra tot i la caiguda. Ha patit un fort cop al cap i també a l'esquena. De moment, es desconeix la seva gravetat.

Els Bombers han ajudat els efectius del SEM a immobilitzar el ferit que presentava un traumatisme cranoencefàlic i transportar-los fins a l'helicòpter medicalitzat.

El mitjà aeri l'ha evacuat ferit crític a l'hospital Josep Trueta de Girona. A lloc també s'hi havien traslladat dues ambulàncies del SEM.

Els Mossos per la seva banda es fan càrrec dels fets per aclarir les circumstàncies dels fets i si hi havia prou mesures a l'obra per evitar una caiguda.

L'Ajuntament de les Preses ha publicat alguna informació sobre l'accident laboral a les seves xarxes: