Provar la pràctica d’esquí alpí per a persones invidents, de la mà dels campions paralímpics Jon Santacana i Miguel Galindo. És el que van poder fer ahir una selecció de clients de CaixaBank a Masella. Jon Santacana, esquiador amb discapacitat visual, i Miquel Galindo, el seu guia, els van atendre a peu de pistes a primera hora del matí. Un cop els van donar la benvinguda, van començar una classe pràctica de com és la sensació d’esquiar amb una discapacitat visual, tècniques per una correcta esquiada en aquestes circumstàncies, posició del cos i les cames, entre d’altres detalls. La jornada, que es va allargar durant el matí, va continuar amb una xerrada als clients dintre de les instal·lacions de l’estació d’esquí amb l’objectiu d’apropar i conscienciar de la seva feina, valor, esforç i superació.

L’acte es va tancar amb un dinar a peu de pista on tots els assistents van poder compartir anècdotes, experiències i curiositats amb els protagonistes de la jornada. Jon Santacana, nascut l’any 1980, va ser diagnosticat de la malaltia de Stargardt, d’origen genètic, amb cinc anys. Un cop superat l’impacte inicial, la seva motivació el va portar a convertir-se en un referent de l’esquí paralímpic espanyol, guanyant nou medalles als Jocs Paralímpics d’Hivern entre els anys 2002 i 2018. A més, ha aconseguit disset medalles en el Campionat Mundial d’Esquí Alpí entre els anys 2009 i 2017. Des del 2002 fa equip amb Miguel Galindo, el seu guia, qui va saber adaptar-se a la perfecció amb Jon, amb qui va seguir aconseguint èxits fins convertir-se ambdós en una de les parelles històriques de l’esport paralímpic espanyol. Junts han participat en 4 Jocs Paralímpics. CaixaBank és patrocinador oficial del Comitè Paralímpic Espanyol i forma part del pla ADOP d’ajuda per esportistes d’elit amb discapacitat des de l’any 2019. L’entitat financera va decidir convertir-se en nou patrocinador del Comitè Paralímpic Espanyol amb l’objectiu de vincular-se estratègicament amb aquest segment d’esport i convertir-se en una referència del sector al mateix temps que col·labora activament per a posicionar mediàticament als esportistes d’elit i vincular els valors que traslladen els diferents atletes de l’equip espanyol amb els de l’entitat.