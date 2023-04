El Ple d’aquest mes de març, l’Ajuntament d’Olot ha aprovat per el suport extraordinari del Consistori a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot – que inclou la residència Sant Jaume, la residència Montsacopa i els pisos tutelats del Parc Nou i Balmes - i a diverses entitats culturals, esportives i socials de la ciutat amb local propi per fer front als dèficits derivats de l’increment del cost dels subministraments.

D’una banda, s’ha acordat per unanimitat que l’Ajuntament assumeix un total de 175.288,21 € dels 256.317,20 € amb què la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot va tancar en negatiu l’exercici 2022 a causa de l’increment del cost dels subministraments..

Paral·lelament, l’Ajuntament d’Olot també acordat una aportació de 80.000 € a 10 entitats culturals, esportives i associacions de veïns de la ciutat, integrat com a addendes al Pla Estratègic de Subvencions 2023. En concret, s’han aprovat ajudes que ascendeixen a un total de 50.000 € al Club Natació Olot; Club Tenis Olot; el Centre d’Iniciatives Turístiques, Casa Cultural d’Andalusia, l’Orfeó Popular Olotí, el Centre Catòlic i el Casino Olotí per contribuir a l’increment del cost dels subministraments que han registrat i evitar que hagin de renunciar a cap de les activitats que porten a terme en benefici de la vida i teixit associatiu i social d’Olot.

També s’han aprovat ajudes al Club Tenis Taula Olot per col·laborar en les despeses de la participació en la Lliga de Divisió d’Honor i l’organització de les fases d’ascens a la Súper Divisió Masculina i la Divisió d’Honor masculina i femenina; al Club Escacs Olot per col·laborar en els actes del seu 75è aniversari i a l’Associació de Veïns del Barri dels Desemparats per a la construcció del seu nou gegantó amb el que volen incorporar nous actes i figures a la festa del barri. Les ajudes a les deu entitats de la ciutat ha comptat amb el vot a favor de l’equip de govern de JuntsxCat i el suport de d’ERC; l’abstenció de la CUP i el vot contrari del PSC.

D’altra banda, al ple també s’ha donat compte del decret de concessió de felicitacions individuals i condecoracions de la Policia Municipal d’Olot així com els guardons per les accions meritòries. El plenari també ha donat compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació del 2022 així com les modificacions internes dutes a terme en el segon semestre de l’any passat i de l’aplicació del Fons de Contingència del 2022 que ha permès invertir un total de 50.000€ en set actuacions de millora, renovació, conservació i obres a diversos espais de la ciutat.

La convocatòria del Ple d’aquest mes de març també ha tingut un punt amb el resum econòmic d’activitats portades a terme durant l’any 2022, com el Sismògraf, les Festes del Tura, la Piscina, l’Estiu Riu, la Fira Orígens i la pista de gel. En aquest mateix apartat econòmic, el plenari ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern de JuntsxCat amb el suport d’ERC i el PSC i l’abstenció de la CUP la modificació de crèdits número 2 de l’Ajuntament d’Olot del 2023 que preveu actuacions a centres educatius i ajudes a entitats perquè puguin desenvolupar la seva activitat i contribuir a l'augment del cost de subministres.

Entrada a la Fundació Noima

D’altra banda, l’Ajuntament d’Olot ha aprovat la proposta amb la que la institució entra a formar part del Patronat de la Fundació Noima, el projecte impulsat amb la Fageda que té per objectiu la promoció, creació i gestió d’activitats formatives i educatives per promoure el retorn al sistema educatiu ordinari de joves que es troben fora del sistema educatiu o amb risc d’exclusió social o millorar la seva ocupabilitat. El punt ha comptat amb els vots a favor de JuntsxCat i el suport del PSC, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de la CUP.

A més, el ple també ha aprovat per unanimitat donar nom a diversos espais públics com el Camí de Bellvespre (entre el camí de Masllorenç i la carretera de Batet de la Serra); el Parc de l’Hidro (entre el carrer de Josep Ayats, l’avinguda dels Reis Catòlics i el carrer Mateu Closells); el Parc de Renart situat a la falda de Batet; el Parc de l’Hostal del Sol situat a la parcel·la final del carrer de l’Hostal del Sol així com el Parc de la Faja, que es troba entre el carrer de la Faixa, el passatge i carrer de la Ferradura, el carrer de la Barretina i l’avinguda de Joan Deu i Ros.

Al mateix temps, ple també ha aprovat la contractació del servei de control de la xarxa de semàfors i control d'accessos així com convocar-ne la licitació; que inclou el manteniment integral dels semàfors i pilones del municipi, la reposició, adequació i millora de les instal·lacions així com el manteniment dels carregadors de vehicles elèctrics i del sistema de control i visualització de les places lliures d’aparcaments oberts al públic. El punt s’ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern JuntsxCat amb el suport d’ERC, el grup del PSC i en contra de la CUP.

Paral·lelament, també s’ha aprovat inicialment per unanimitat la primera modificació del reglament de serveis de la Policia Municipal d’Olot per actualitzar-ho a les necessitats detectades en el funcionament del servei així com introduir diverses situacions i actualitzacions pel que fa al reconeixement de mèrits i distincions que actualment no es contemplen.

Regulació dels drons

En aquest àmbit, el plenari també ha aprovat en fase inicial el reglament regulador de l’ús de drons per part del cos policial municipal amb la voluntat d’augmentar la seguretat ciutadana, així com per a tasques de prevenció, estudis tècnics d’accidents, recerca de persones desaparegudes, estudi en casos d’emergència, activació de plans de protecció civil o tractament d’il·lícits, tant penals com administratius.

El punt ha comptat amb el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat així com el suport del PSC, l’abstenció d’ERC i el vot contrari de la CUP.

En l'apartat de mocions, s’ha aprovat amb el vot a favor de l’equip de govern de JuntsxCat, ERC i la CUP i el vot en contra del PSC la moció de suport als encausats de l’Operació Judes i als represaliats de la societat civil independentista i s’ha aprovat per unanimitat la moció de la CUP per la recuperació dels Aiguamolls de la Moixina. D’altra banda, ha prosperat amb el vot favorable de tots els grups la moció de la CUP sobre la implementació de la intel·ligència artificial a l’Ajuntament d’Olot.