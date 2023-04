Set ajuntaments gironins han rebut 8,8 milions d'euros de la convocatòria dels fons Next Generation per reformar edificis públics amb criteris de sostenibilitat. Es tracta de Blanes, Castelló d'Empúries, Banyoles, Quart, Ripoll, Palamós i Campdevànol. Els consistoris seleccionats de forma provisional hauran d'executar el projecte abans del 31 de març de 2026. En aquesta convocatòria s'hi havien presentat una trentena de projectes gironins i la majoria d'ells han estat aprovats tot i que a hores d'ara només set han aconseguit el finançament. Es tracta de projectes com ara la reforma de la Casa Pastors o el complex esportiu de Palau de Girona.