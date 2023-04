Des de Divendres Sant i fins Diumenge de Pasqua els visitants que vulguin accedir en vehicle als paratges de Daió i Fontalba a Queralbs, al Ripollès, hauran de pagar 5 euros per dia i vehicle. En el cas de Fontalba, a més, la reserva d'aparcament s'haurà de fer en línia fins a un màxim de 60 vehicles. Des del Parc Natural de les Capçalers del Ter i del Freser, han activat de nou la mesura per evitar massificacions. Fontalba és un dels accessos principals per pujar al Puigmal i per anar a la vall de Núria a peu i tampoc es podrà pernoctar. A finals de maig, coincidint amb la segona Pasqua, es començaran a regular els caps de setmana, i a l’agost ja passarà a ser cada dia.

El control es fa amb la col·locació d’una barrera amb vigilants-informadors, contractats a través de contracte menor assumit per la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat. La limitació serà durant els dies predefinits de temporada alta, entre les 7:30 del matí i les 19:30 h del vespre, i alguns dies només fins a les 13.30 h. En relació al paratge de Daió de Baix, la pista fa uns 1,2 km i és punt de partida del camí que porta a peu cap a les gorges del Freser i la vall de Coma de Vaca. Durant l’estiu hi ha molta massificació pel fet que hi passa el riu Freser, que aglutina un turisme de bany i l’excursionisme per accedir a Núria, i els citats paratges de les gorges del Freser i Coma de Vaca. La regulació es duu a terme igualment amb la presència de vigilants-informadors si bé no caldrà reserva prèvia. Sí que s'hauran de pagar 5 euros per vehicle in situ (amb targeta bancària) amb un aforament màxim de 44 places. L’horari de restricció és de les 9.00 h a les 14.00 h. L’ordenança municipal prohibeix també aparcar tant al llarg de la pista pavimentada de Daió, com a la placeta final de la pista. Només es permet l’aparcament a la zona habilitada pocs metres abans d’acabar la pista, a mà dreta. La justificació de la regulació en ambdós casos està relacionada amb la seguretat i amb facilitar l’evacuació en cas d’emergència (accidents, incendis o condicions meteorològiques adverses).