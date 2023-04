Carla Simón ha anunciat en un comunicat que renuncia a anar a la llista de Junts a les Planes d'Hostoles. La decisió de la directora del film 'Alcarràs' arriba després que al municipi cinc regidors del grup hagin plegat en bloc al·legant pèrdua de confiança amb el partit i falta de comunicació i de transparència. Fa gairebé dos mesos, el segon tinent d'alcalde, Marc Puig, també va abandonar el grup. "Vull clarificar que no soc de Junts. No comparteixo la seva opció política ni la majoria de les seves idees. Lamento la lectura descontextualitzada que s'ha fet de la meva participació en la política municipal del meu poble, que amb prou feines 1.700 habitants", ha afirmat Simón.

Per aquest motiu, la realitzadora catalana afirma que ha decidit retirar-se de la llista a la qual va donar suport "simbòlicament com a suplent independent".

Més enllà d'aquesta decisió, Simón assegura que segueix creient "fermament" en la política local, on "el que importa són les persones amb projectes il·lusionants per a les seves comunitats i no les sigles dels partits".

Malgrat la renúncia, Simón no dubta que el grup de Junts, liderat per Pablo O'dell, "liderarà" les Planes d'Hostoles "amb cura i intel·ligència", per la qual cosa anima la gent del seu poble "a valorar el seu programa electoral".