L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) reclama que, un cop s’ha fet efectiva la integració del transport públic de la Garrotxa a l’ATM de Girona, es desencalli el més aviat possible la integració del Baix Empordà (que ja està anunciada per aquest 2023, però encara sense data), l’Alt Empordà i la Selva.

La PTP recorda que, a tot Catalunya, encara hi ha dotze comarques (més la Vall d’Aran) que no gaudeixen de la integració tarifària, incloses la Cerdanya, l’Alt Empordà i el Baix Empordà. En el cas de la Selva i el Pla de l’Estany, subratllen que tenen una integració parcial: alguns dels seus municipis formen part de l’ATM de Girona, mentre que la resta, no. D’altra banda, recorden que el Ripollès està integrat a l’ATM de Barcelona amb un règim especial, que ofereix abonaments de deu viatges a Barcelona però que no integra trajectes amb comarques veïnes com Osona o el Berguedà.

Divisió de Catalunya en quatre sistemes

De la mateixa manera, lamenten que Catalunya estigui dividida en quatre sistemes tarifaris diferents que no cobreixen el conjunt del país, de manera que no hi ha integracions entre uns àmbits i altres. Davant d’aquesta situació, des de la PTP deensen que la integració tarifària és una de les mesures «més potents» per fer atractiu el transport públic, i per això insten la Generalitat a fer les integracions el més aviat possible. En el cas de Lloret, creuen que s’ha d’incloure tant a l’ATM de Barcelona com la de Girona, ja que té demanda cap a les dues ciutats.