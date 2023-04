La Policia Local de Ripoll ha multat 35 vehicles per excés de velocitat aquest primer trimestre.Aquest és el resultat d'una de les campanyes del Servei Català de Trànsit (SCT) on col·laboren les policies locals i que té com a objectiu el control de la velocitat en vies urbanes.

Des de Ripoll es recorda que el límit de velocitat establert per a les vies urbanes d’una calçada per sentit des de maig de 2021, motivat per la reforma de l’article 50 del Codi de Circulació, és de 30 km/h.

En el cas de Ripoll, la policia ha captat fins a 35 vehicles amb un excés de velocitat superior a 51 km/h. La majoria dels infractors, uns 28, han estat enxampats fora del centre Ripoll.

Els controls s’han efectuat entre la ronda de Castelladral i el carrer Progrés, on addicionalment també hi ha col·locat el radar informatiu que avisa de la velocitat als conductors.

La velocitat més alta detectada ha estat la d'un vehicle que anava a 73 km/h, més del doble del permès en aquest tipus de via urbana, la qual cosa suposa un greu risc per a la seguretat dels vianants i la resta d’usuaris de la via pública. A més, des de l'ajuntament en un comunicat destaquen que el radar "en cap cas és una mesura coercitiva, sinó una eina de conscienciació, reducció del risc i prevenció de la seguretat".

Radar informatiu

La Policia Local també compta des de fa un any amb un radar informatiu que mostra la velocitat dels cotxes quan s’hi acosten .Una eina conscienciació per als conductors de vehicles.

Segons informa el cos policial, "s’ha demostrat que té una alta eficàcia" sobre el comportament dels conductors, amb una reducció de velocitat del 25% sense necessitat d’efectuar denúncia. Aquest dispositiu se suma als elements passius per a la reducció de la velocitat (anomenats popularment esquenes d’ase) que s’han situat al municipi.

El radar informatiu també permet recollir un registre de les velocitats i, si se’n detecten de molt elevades, la policia procedirà a realitzar controls de radar específics per a reduir aquestes conductes de risc. Aquest dispositiu funciona amb energia solar i es pot anar canviant de via sempre que es vulgui.

La Policia Local recomana sempre reduir la velocitat al nucli urbà per sota del límit dels 30 km/h per augmentar la seguretat dels usuaris de la via pública i evitar el risc d’accidents per distraccions o maniobres indegudes.