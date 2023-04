La Diputació ampliarà aquest estiu el dispositiu que vigila l’accés a les gorgues

La Diputació de Girona té previst ampliar aquest estiu el «dispositiu gorgues», amb el qual vol controlar l’accés a aquests espais naturals de les comarques gironines després de la massificació que han experimenat en els últims anys. L’estiu passat, la corporació i el departament d’Acció Climàtica de la Generalitat ja van impulsar una prova pilot d’aquest programa, amb el qual van mobilitzar onze informadors i diversos guardes rurals itinerants. Aquest any, està previst que hi hagi 21 informadors ambientals (és a dir, pràcticament el doble que l’any passat) que es distribuïran per quinze municipis (l’any passat van ser vuit). També hi haurà un màxim de vuit guardes rurals que faran un reforç itinerant durant els caps de setmana i dies festius. El pressupost de licitació de l’assessorament i suport per a la coordinació del dispositiu és de 19.305,2 euros.

Tal com consta en la documentació publicada, la massificació de les gorgues s’ha convertit en un problema creixent al llarg dels últims anys. Això ha suposat un fort impacte als espais naturals, amb efectes negatius sobre la biodiversitat i l’entorn, «així com conflictes socials fruit del malestar dels habitants d’aquests municipis, que no estan preparats per aquesta massificació». En els últims tres anys, afegeixen, l’impacte s’ha vist incrementat per la pandèmia de la covid-19, de manera que alguns espais naturals han arribat a duplicar i triplicar la xifra de visitants respecte anys anteriors. Prova pilot el 2022 És per això que, l’estiu passat, la Diputació i la Generalitat van impulsar una prova pilot amb onze informadors repartits per diversos municipis: Canet d’Adri, Santa Pau, Vidrà, Camprodon, Sant Llorenç de la Muga, Albanyà, la Vall d’en Bas i Sales de Llierca i el riu Ter. L’objectiu era reforçar i ampliar el dispositiu que ja tenien alguns municipis finançats pels respectius ajuntaments, principalment als espais del riu Brugent (les Planes d’Hostoles, Vall d’en Bas i Sant Feliu de Pallerols) i la Vall de Bianya i Sadernes (Tortellà, Montagut i Oix i Sales de Llierca), entre d’altres. Sobre el terreny, la tasca la va executar la fundació Emys. Informadors a les gorgues i rius gironins intentaran evitar la massificació i l'incivisme Ara, la Diputació licita el contracte d’assessorament per poder tornar a oferir enguany aquest servei, tot i que ampliant la xifra d’informadors fins a 21. L’entitat o empresa que guanyi la licitació haurà de donar suport a l’equip tècinc de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació a l’hora de fer el seguiment i implementació del dispositiu durant aquest estiu.