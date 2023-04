La Generalitat duplica el finançament a grups de recerca de la UdG

El Departament de Recerca i Universitats finançarà 29 grups d’investigació gironins durant tres anys amb gairebé 1,5 milions d’euros. És el balanç definitiu de la convocatòria dels ajuts de suport a l’activitat científica dels grups de recerca corresponent al període 2022-2024, els més importants que es donen en projectes de forma global a Catalunya, deixant de banda les convocatòries més específiques. Així, la nova convocatòria resolta, que finança la investigació al llarg de les diverses etapes de la carrera científica, aportarà durant tres anys aquest finançament per «consolidar i reforçar» la recerca a les universitats, els centres i les instal·lacions científiques.

La majoria dels grups corresponen a la Universitat de Girona, amb un total de 24. Seguidament, n’hi ha tres de l’Institut d’Investigació Biomèdica (Idibgi) i dos de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

L’objectiu dels ajuts per donar suport a l’activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021) és donar suport de forma transversal a investigadors, posant especial èmfasi en la identificació de nous professionals i potenciant el lideratge femení. La convocatòria SGR-Cat 2021 preveu dues opcions: el reconeixement com a grup SGR, i el reconeixement a més de finançament.

Des de la Secció d’Ajuts a la Recerca s’han gestionat les sol·licituds de reconeixement d’un total de 56 grups de recerca de la UdG, 44 dels quals sol·licitaven, a més, finançament. Tots han estat reconeguts i 24 han obtingut finançament, amb un import total d’1.240.000 euros. A més, la UdG participa en set grups interinstitucionals, dels quals en coordina cinc.

Catorze equips han rebut 60.000 euros cadascun i els deu restants, 40.000 en total

En la darrera convocatòria de grups SGR del 2017, es van reconèixer cinquanta grups de la UdG, dels quals disset van rebre un finançament global de 563.806,50 euros. D’aquesta manera, tot i que el nombre de grups reconeguts s’ha reduït, la inversió s’ha duplicat.

Segons fonts de la UdG, la reducció de grups reconeguts es deu al fet que en els últims anys el nombre d’equips ha anat minvant i alguns s’han fusionat per tal d’unir esforços. Els grups amb més inversió han rebut 60.000 euros, d’aquests n’hi ha catorze. D’altra banda, deu n’han rebut 40.000.

Pel que fa a l’Idibgi, la Generalitat ha finançat tres grups de recerca, amb una inversió de 108.000 euros. El que en rep més és el de Nutrició, Eumetabolisme i Salut, amb 60.000 euros. Seguidament, hi ha els grups en Oncologia radioteràpica i Física Mèdica i el de Metabolisme i Càncer, amb 24.000 euros cadascun. Per altra banda, hi ha set grups més que han estat reconeguts però no reben finançament.

Finalment, els dos grups de l’ICRA han rebut 60.000 euros respectivament. No n’hi ha cap que hagi estat només reconegut sense rebre finançament.

En el conjunt de Catalunya, es finançaran més de 800 grups d’investigació durant tres anys amb 38,9 milions d’euros. Els àmbits de reconeixement que han rebut major finançament han estat els de Ciències mèdiques i de la salut (7,2 milions, 18,61% del total).