L'acusat d'assassinar un home a Puigcerdà el 31 de gener de 2020 per robar-li uns 3.400 euros assegura que no recorda haver comès el crim, ja que anava molt begut i aquella nit havia consumit drogues. Durant la seva declaració davant el jurat popular a l'Audiència de Girona ha explicat que durant la tarda del dia dels fets va veure la víctima, que van anar a comprar una targeta de mòbil i a diversos bars -on va beure diverses begudes alcohòliques- i que l'últim que recorda d'aquell dia és estar bevent cerveses amb un amic. A partir d'aquí té un buit de memòria, i el següent que sap és que "vaig despertar-me pel fred a una estació de tren i vaig veure que tenia taques de sang a la roba".

Va pensar que podia haver-se barallat amb algú. No sabia amb qui, i ell no havia tingut problemes amb la víctima. Llavors va trucar tres amics seus per demanar-los cocaïna, negant la versió dels testimonis; segons van declarar ells, a un li va demanar que l'anés a buscar i li portés una llanterna perquè "aquest té diners", i a l'altre li va dir que vingués "a baix" i l'ajudés a canvi de diners.

Cap d'ells va anar-hi, així que el processat va trucar el seu cosí a les 12.16 hores, li va dir que s'havia barallat amb el seu company de pis, que no tenia enlloc on anar i que volia consumir cocaïna. Segons ha declarat, en cap moment va marxar del municipi per fugir de la policia. Va tornar al seu pis a canviar-se de roba i va esperar que arribés el seu cosí. Van arribar a Girona passats sis minuts de les quatre de la matinada. Quan va arribar va comprar 3 grams de cocaïna, i durant els tres dies que va estar a casa seva va sortir de casa i va fer vida "normal", sense saber cap dels dos que el buscaven com a presumpte autor d'un crim a Puigcerdà.

El processat ha negat que un dia abans que el detinguessin truqués al seu amic de la infància dient-li que "l'he liat, segur que em cauran 20 anys", i que tampoc va escriure-li un missatge confessant "una cagada més gran que jo", sinó que va preguntar-li si sabia què havia passat.

L'endemà dos agents van trucar a la porta de l'habitatge preguntant per l'acusat. El cosí, a qui les acusacions demanen 3 anys de presó per un delicte d'encobriment, va dir-los que no sabia on era i no va deixar-los inspeccionar l'interior, segons ell, perquè no van dir-li el motiu pel qual el buscaven. Va ser un cop a la comissaria, on se'l van endur per prestar declaració, quan va saber que buscaven l'acusat per un assassinat. De fet, ha assegurat que si hagués sabut "des del minut u" que el buscaven per assassinat, no l'hauria acollit a casa seva. Mentrestant, l'acusat havia sortit del pis i va ser detingut al carrer (minuts abans la parella del seu cosí havia sortit al balcó a mirar a banda i banda del carrer). Van trobar-li 540 euros al damunt, que segons ell eren seus.

Sang i empremtes a l'escenari del crim

A l'habitatge de la víctima, lloc on es va cometre el crim, s'hi van trobar diversos indicis que relacionen l'acusat amb els fets: empremtes a un calaix que era al cap del mort, sang seva a les parets, una estufa, interruptors... També van trobar mig telèfon mòbil, l'altra meitat del qual era al pis on vivia el processat, i sabates desparellades repartides entre ambdós habitatges.

L'acusat sosté que les empremtes es podrien explicar pel fet que havia estat en aquella casa per prendre drogues i també li havia fet reparacions. Tot i no recordar res, nega haver robat mai res a ningú, i sobre els objectes, sosté que "no li trobo cap explicació". En definitiva, conclou que no recorda haver matat a ningú, però que "estava molt borratxo i no m'imagino com podia haver fet una cosa així". S'enfronta a 30 anys de presó per un delicte d'assassinat i per un delicte de robatori amb violència.

Els informes forenses conclouen que la víctima tenia múltiples lesions a diverses parts del cos produïdes per cops "forts" que van trencar-li les costelles, tot i que la causa de la mort va ser per asfíxia. Els metges que van practicar-li l'autòpsia han indicat que la víctima no s'hauria pogut defensar, ja que tenia una gran quantitat d'alcohol a la sang i no tenia ferides típiques de defensa als braços.

Pel que fa a les capacitats mentals de l'acusat, les pèrites han confirmat que no té cap malaltia mental i que no hi ha cap prova que en el moment dels fets estigués afectat per les drogues o l'alcohol. Tampoc ha necessitat fer cap tractament de deshabituació durant els anys que ha estat en presó provisional. En canvi, durant l'entrevista que li van fer per determinar les seves capacitats cognitives i volitives van poder observar que tenia "amnèsia processal" (no explicar uns fets de naturalesa penal per les implicacions negatives que pot tenir) i mostrava "fredor emocional".

En la sessió de demà les parts exposaran les seves conclusions definitives i els informes. Dijous està previst que el jurat popular rebi l'objecte del veredicte.