El sistema d'alertes d'emergències que s'està posant a prova a tot el territori català sonarà avui als telèfons mòbils dels gironins.

El simulacre s'iniciarà cap a les 11 hores del matí amb un so agut que vindrà acompanyat d'un text de prova. El so no pararà fins que es cliqui un botó. Immediatament, es posarà a disposició dels usuaris una enquesta breu que Protecció Civil insta a contestar per saber si hi ha hagut errors.

És el tercer simulacre que es fa a Catalunya, i comprendrà la població de la província de Girona (menys la Cerdanya) i les comarques de la Catalunya Central.

🔴 Recorda que avui, a partir de les 11 hores, sonaran les #alertesmobils de #ProteccioCivil a Girona i al Catalunya Central 🔴



Ajuda'ns a valorar la prova a https://t.co/0qgKo7s5o7



L'enquesta és anònima i no es fa ús de les dades personals pic.twitter.com/cuWYIt6siU — Protecció civil (@emergenciescat) 27 de abril de 2023

Qui rebrà el missatge?

Els avisos no funcionaran si el mòbil està apagat o si no té gens de cobertura. A més, no arribaran en telèfons que no siguin smartphone o que tinguin sistemes operatius anteriors a l'Android 11 o, en el cas d'iOs, anterior al 15.6.

Errors en proves anteriors

En la prova feta el 12 d'abril a la província de Tarragona, gràcies a l’enquesta desenvolupada per Protecció Civil es va poder detectar una anomalia greu en la recepció dels mòbils de diverses companyies. Protecció Civil va posar-ho en coneixement del Ministeri de l’Interior i va demanar que esbrinés què havia passat i s’hi posés solució. L’endemà el Ministeri va informar que havia localitzat l’errada, que era d'origen tècnic, i s’havia solucionat.