Els hospitals de Campdevànol i Vic han empès nous passos en la col·laboració dels dos centres. Aquest mes d’abril s’ha posat en marxa el Servei territorial de Traumatologia i el de Cirurgia Ortopèdica integrat per professionals de l’Hospital de Campdevànol i professionals del Consorci Hospitalari de Vic que se suma al d’anestesiologia. Nous serveis territorials que responen a una reorganització en el model d’aliances entre hospitals que es va encetar al 2015.

El nou marc de col·laboració implica que des del 17 d’abril, especialistes en traumatologia i cirurgia ortopèdica del Consorci Hospitalari de Vic es desplacen a Campdevànol per atendre els pacients del Ripollès, tant si es tracta de realització de visites ambulatòries com per intervencions quirúrgiques. D’aquesta manera, els ciutadans de la comarca continuen visitant-se al seu centre de proximitat.

Aquest és un dels primers canvis que es fan efectius en la nova orientació de l’aliança estratègica entre Osona i el Ripollès. El primer es va fer el passat mes de març, quan el Servei d’Anestesiologia i Reanimació va passar de dependre del cap de Servei d’Olot –que es va jubilar- per dependre del Consorci Hospitalari de Vic.

A mitjan abril es va fer el traspàs de col·laboració en la traumatologia i cirurgia ortopèdica i es preveu que l’1 de juny es procedirà de la mateixa manera amb el Servei de Cirurgia General i Digestiva amb la creació del Servei territorial entre Campdevànol i Vic. Tal com va avançar aquest diari, després que l'alcalde de Ripoll ho expliqués en un Ple, a partir del mes de juny, els pacients del Ripollès que s’hagin de sotmetre a una intervenció quirúrgica de cirurgia general amb ingrés o urgent s’hauran de desplaçar fins a Vic, enlloc d’anar a l’hospital d’Olot com s’ha estat fent des del 2019 fins ara. La referència del terciarisme es mantindrà en les mateixes condicions actuals.

D’aquesta manera, l’Hospital de Campdevànol i el Consorci Hospitalari de Vic duran a terme les intervencions programades de cirurgia major ambulatòria i de cirurgia menor, a més de les consultes externes per als ciutadans de les respectives comarques. Les intervencions programades de cirurgia general i digestiva quirúrgica que necessiten ingrés i les intervencions urgents s’atendran d’acord amb la seva complexitat a l’Hospital General de Vic.

Serveis integrats

A més dels comentats, els serveis assistencials que treballen de manera integrada entre el Consorci Hospitalari de Vic i l’Hospital de Campdevànol són Dermatologia, Diagnòstic per la imatge, Urologia, Farmàcia, a més de les consultes de Reumatologia i Nefrologia. També es va crear el Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d’Osona i Ripollès, amb la participació del Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital de la Santa Creu de Vic i l'Hospital de Campdevànol. A més, les dues entitats tenen acords de col·laboració pel que fa als serveis de neteja i manteniment, direcció de persones, prevenció de riscos laborals, informàtica i tenen la direcció assistencial compartida.

La creació dels serveis territorials de traumatologia i cirurgia ortopèdica i del de cirurgia general entre Osona i el Ripollès s’emmarca en la voluntat del Departament de Salut de fomentar la constitució d’aliances estratègiques entre centres i serveis sanitaris, previst en el Pla de Salut 2021-2025.