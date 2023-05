Familiars de l'escola Mare de Déu de Talló de Bellver de Cerdanya denuncien que una mestra del centre ha fet rentar la boca amb sabó a dos alumnes de tercer de primària. Els pares consideren que aquesta actitud és "intolerable" i reclamen mesures urgents per evitar aquesta mena de càstigs a les aules. Fonts de la direcció del centre asseguren a aquest diari que aquest tipus de pràctiques "no formen part de la filosofia pedagògica del centre" i confirmen que el cas s'ha traslladat a Inspecció d'Educació, que n'està fent el seguiment.

L'incident es va produir fa dues setmanes, quan una mestra va fer rentar la boca amb sabó a dos nens, d'entre 8 i 9 anys d'edat. Davant d'aquests fets, els familiars dels alumnes han adreçat un escrit a l'Associació de Famílies d'Alumnes del centre per expressar el seu malestar respecte a les pràctiques de la mestra de l'escola i demanar explícitament que s'aparti a la docent de l'entorn educatiu, "tenint en compte que valorant la seva forma d'actuar i de tractar els alumnes no es troba en condicions de treballar", destaquen les famílies en el comunicat.

Les famílies també posen de manifest en l'escrit que l'últim episodi que denuncien "no és un fet aïllat", ja que asseguren que el curs passat també hi va haver problemes amb aquesta mestra amb altres grups classe del centre. Com a exemple, destaquen que sovint "els parla amb un to que no és l'adequat, els menysprea davant la resta de la classe, els fa sentir malament, els amenaça verbalment, provocant que alguns dels nostres fills no se sentin del tot tranquils i no vulguin assistir a classe", lamenten les famílies en el comunicat. De fet, expliquen que, en el seu moment, el centre ja va alertar la docent sobre el malestar per part d'algunes famílies i adverteixen que "aquest fet no ha servit per canviar la seva actitud".

Fons de la direcció del centre assenyalen que no els ha arribat cap denúncia formal per part de les famílies. Tot i això, des de direcció deixen clar que no comparteixen la decisió de fer rentar la boca amb sabó als alumnes i afirmen que l'incident "es va posar en coneixement d'Inspecció d'Educació des del primer moment". En aquest sentit, asseguren que estan seguint "els protocols establerts" i que ha de ser Inspecció qui acabi valorant el cas que ha causat queixes entre algunes famílies del centre.

Les famílies, però, reclamen en el comunicat que tant l'equip directiu del centre com l'Associació de Famílies d'Alumnes es posicionin davant d'un succés que consideren que "no pot passar desapercebut" per tal que no es torni a repetir en el futur. En la carta demanen també una resposta contundent per part d'Educació i que es tingui en compte el fet que la mestra ja ha tingut altres "actituds intolerables" cap als alumnes, segons fan constar en el comunicat.