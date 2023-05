Els Mossos d'Esquadra investiguen si un cadàver localitzat aquest cap de setmana a Ribes de Freser correspon a un desaparegut.

Els indicis recollits a la zona apunten que el cadàver, en molt estat avançat de descomposició i gairebé esquelètic, seria d'un veí de Granollers. Es tractaria de José Jurado Atencia, de qui no se'ns sap res des del 8 de maig de l'any passat.

Com ha avançat el PuntAvui i ha confirmat Diari de Girona, juntament amb les restes hi havia roba i documentació d'aquest home. Amb tot però, caldrà fer la seva identificació oficial a través de proves d'ADN o de les restes dentals per acabar de confirmar la identitat.

La troballa que va fer un excursionista es va produir aquest dissabte cap a dos quarts de dues de la tarda. Les restes humanes van ser localitzades a la zona de la pedrera del Sagnari de Ribes de Freser.

Membres de la Unitat de muntanya van anar amb la comitiva judicial fins al punt de difícil accés per l'aixecament del cadàver.

Jose Jurado tenia 76 anys quan va desaparèixer i segons els cartells sobre la seva desaparició que al seu dia es van publicar, l'home era prim, feia 1,7 metres d'altura i necessitava medicació. La família, que és originària del Ripollès, ja ha estat informada de la troballa, asseguren des de la policia.