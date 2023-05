La Biblioteca de Banyoles obrirà a partir de dilluns que ve l’Aula d’Estudi perquè els estudiants i investigadors en puguin fer ús. D’aquesta manera, i coincidint amb el període d’exàmens, s’oferirà un espai tranquil, confortable i amb connexió WI-FI perquè totes aquelles persones que ho necessitin puguin preparar els exàmens, com ara les proves de la Selectivitat.

L’Aula d’Estudi obrirà per a investigadors i estudiants majors de 16 anys, organitzada conjuntament per la Biblioteca i l’Oficina Jove. De dimarts a divendres, l’horari serà de les deu del matí a les dues del migdia, als matins. A les tardes, la Biblioteca obrirà de dilluns a divendres de les quatre de la tarda a les deu de la nit. Els caps de setmana, tant dissabte com diumenge, els horaris seran de dos quarts d’11 del matí a les dues del migdia, als matins, i, a les tardes, de les quatre de la tarda a les deu de la nit.

Per a accedir a l’Aula d’Estudi, els estudiants i investigadors només hauran de presentar el DNI, NIE o passaport. No s’oferirà el servei de préstec.