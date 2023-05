Posant en pràctica la vocació mèdica amb només setze anys

La majoria d’estudiants que finalitzen la seva etapa de batxillerat i s’encaminen cap a una carrera universitària ho han de fer sense conèixer de primera mà en què consistirà la feina a què es volen dedicar en el futur.

Aquesta no serà la situació dels 150 joves d’arreu de Catalunya que han estat escollits per a participar en el programa Joves per la Medicina, de la Fundació La Pedrera. I és que, si finalment estudien Medicina o algun grau vinculat a les ciències de la salut, ja hauran pogut triar amb un mínim coneixement de causa.

Descobrir de ben a prop com es treballa en un hospital, des de l’assistència fins a la recerca, són els principals objectius del programa, que fomenta les vocacions mèdiques a joves de batxillerat mitjançant sessions teòriques i pràctiques. En aquestes divuit sessions, que cauen en dissabte, es tracten diferents serveis i especialitats.

Els participants, que van començar el curs de la Fundació el novembre passat, han format sis grups i estan fent un rotatori per diferents hospitals: Vall d’Hebron -que s’ha incorporat enguany-, Clínic, Sant Pau, Bellvitge, del Mar i Germans Trias i Pujol «Can Ruti». De la província de Girona hi estan participant nou estudiants del Gironès, la Selva, l’Alt i el Baix Empordà i la Garrotxa, la majoria de primer de batxillerat, excepte una jove, que fa segon. Per a poder-hi participar, cal tenir un bon expedient acadèmic i s’han d’enviar cartes de presentació i motivació. Un cop confirmada la plaça, cal pagar una quota d’inscripció de 790 euros.

De cirurgiana a llevadora

Aina Prenafeta, d’Amer, va decidir el setembre passat que es volia inscriure al programa, la informació li va arribar a través de la professora de Biologia. «Des de petita m’ha agradat tot el que està relacionat amb la salut, sempre he tingut curiositat per saber com es treballa en els hospitals; els meus pares treballen en aquest àmbit i també influeix», afirma, l’alumna de 1r de batxillerat.

Quan va començar el curs de La Pedrera, tenia clar que voldria estudiar Medicina i especialitzar-se com a cirurgiana. Però des que va fer les pràctiques de ginecologia, va canviar de parer. «M’agradaria estudiar Infermeria per a ser llevadora, l’estada a l’hospital em va ajudar a veure-ho clar, trobo que és molt bonic acompanyar una mare a portar el seu fill al món i poder-la ajudar», explica. Respecte al programa, afegeix que «l’experiència m’està agradant molt, no me l’imaginava així i he pogut conèixer altres joves amb aspectes en comú».

Fascinació per a ser forense

«Sempre he tingut clar que vull estudiar Medicina per a ser forense i les pràctiques m’han ajudat a reafirmar-ho i també contemplar altres possibilitats», explica Paula Fuentes, de Vilamalla, que cursa 2n de batxillerat. En el seu cas, la informació del programa li va arribar a través d’un amic i no va dubtar a participar-hi.

De fet, no és la seva primera experiència en l’àmbit hospitalari, ja que l’estiu passat va poder fer una estada a l’Institut de Medicina Legal de Granada i inclús va assistir a autòpsies. Fuentes afegeix que també l’atrauen altres especialitats com cirurgia. Fuentes valora positivament el programa i assegura que és un «privilegi» poder rotar a tants hospitals, «ni els MIR tenen aquesta oportunitat».

«Volia fer 1r per les pràctiques»

Nicole Bianchi, de Calonge, esperava amb ànsia començar el batxillerat per poder iniciar les pràctiques. «En tenia moltes ganes i em van dir que m’acceptaven el dia del meu aniversari, va ser el millor regal». Explica que en totes les especialitats han combinat bé la teoria i la pràctica i la va sorprendre en positiu ginecologia. «Les pràctiques eren molt reals», matisa, ja que per exemple van observar operacions en directe i inclús un trasplantament de ronyó.

Bianchi, que ve d’una família de metges, es vol especialitzar en cirurgia, tot i que de més petita també li agradava odontologia.