Un informe del Sindicat Mèdic de Granada (SMG) basat en dades del Ministeri de Sanitat apunta que en la promoció de Medicina del 2022, el 14% dels alumnes de mitjana a Espanya no va obtenir tots els crèdits en sis anys. La xifra s’extreu de la mitjana de totes les universitats espanyoles, entre les quals hi ha la de Girona on, en aquest cas, la xifra és lleugerament superior, amb un 15% en total.

El motiu pel qual no van finalitzar els estudis en els anys corresponents pot ser per abandonament o perquè no van obtenir tots els crèdits necessaris durant aquest període. Cal recordar que el grau de Medicina té una durada més llarga que la majoria de carreres universitàries.

Les universitats on menys estudiants van aconseguir superar tots els crèdits a temps van ser la d’Alfonso X El Sabio de Madrid, la Católica Sant Antonio de Múrcia i l’Europea de Madrid, amb el 43, 41,1 i 31,8% de matriculats que no van obtenir el títol després de sis anys.

En el sentit oposat, hi ha les universitats de La Laguna de les Canàries, Illes Balears i Santiago de Compostel·la. El percentatge d’alumnes que no van completar la formació després de sis anys en aquests centres és molt menor, situant-se en 5,1, 3,3 i 2,9%, respectivament.

L’informe concreta que en general a tot Espanya les diferències són «molt importants», ja que se superen els 1.000 alumnes i el 14% per promoció, amb «importants diferències» per universitats. Apunten que una altra possible causa podria ser la pandèmia, tenint en compte que els alumnes tenen un nivell «molt alt» amb bones notes al batxillerat i la selectivitat.

Pel que fa a admesos al MIR, del total de 100.086 admesos en aquests set anys, de les universitats espanyoles procedien 67.570 metges i els 32.526 restants procedien d’universitats de la resta del món, dels quals 1.627 havien estudiat a universitats comunitàries i els restants 30.899 metges a universitats no comunitàries. En el cas de Girona hi ha hagut 732 admesos; la convocatòria que en va registrar més va ser la del 2017-2018, amb 139 en total.

La convocatòria 2019-2020 va tenir el màxim d’admesos aquests set anys arreu d’Espanya, amb 16.263 metges admesos dels quals 10.547 venien d’universitats espanyoles i la resta, 5.716, d’universitats de la resta del món. A partir d’aquí, la dada disminueix a poc a poc el nombre d’admesos fins a arribar a la convocatòria 2022- 2023 quan van ser admesos 12.675 metges. En l’actual convocatòria, s’han admès 529 metges menys.

Més de 500 metges han tingut plaça des del 2016

Des del 2016, un total de 547 metges de la Universitat de Girona han obtingut una plaça d’especialista un cop aprovat el MIR. L’any que n’hi va haver més va ser el 2017-2018, amb 97, seguit del 2019-2020, amb 86; i de la convocatòria més recent, amb 81. En el conjunt d’Espanya, aquest any s’han adjudicat menys places a metges d’universitats estatals que l’any passat, però van quedar 131 places de Medicina de Família sense adjudicar. A Girona també n’han quedat de desertes per segon any consecutiu, tot i els incentius oferts pel Departament de Salut