El concurs Mi Rincón Favorito ha seleccionat nou imatges preses a Catalunya per aspirants a guanyar el primer premi a la categoria nacional. Entre aquestes nou imatges, tres són de llocs gironins. Les imatges, que s’han publicat a Instagram, representen els llocs més especials per als aspirants a guanyar el concurs. Es tracta de boniques instantànies de racons d’arreu de la comunitat catalana: una descomunal superlluna blava presidint el cel de Barcelona, l'intrincat accés a una petita ermita a Corçà, a Lleida, o l'instant exacte en què un estel fugaç travessa el firmament a Sant Aniol de Finestres tenen un significat especial per als participants al concurs. Altres fotografies seleccionades van ser preses a Susqueda, Castellfollit de la Roca, Cambrils i l'Hospitalet.

Els seus fotògrafs aspiren a aconseguir un dels cinc premis i deu mencions d'honor que l'organització reparteix a la categoria nacional: 500 euros per al guanyador, 400 euros per al segon premi, 300 euros pel tercer, 200 euros pel quart i 100 euros per a la cinquena posició. A més, es lliuraran 10 mencions d'honor de 50 euros per a les millors imatges participants. En l'actual edició, hi participen més de 3.000 imatges d'arreu d'Espanya.

Samuel Rodríguez, responsable del concurs Mi Rincón Favorito, ha explicat que «l'objectiu d'aquest concurs és promoure el turisme a través d'imatges amb les quals moltes persones han desenvolupat un lligam especial. Ja sigui per la seva bellesa visual o per les sensacions que experimenten en passar per allà, els participants ens mostren racons desconeguts o ofereixen una perspectiva pròpia d'aquells llocs que ja tots coneixem».

Els treballs seleccionats es van anunciar de manera progressiva fins al 22 de setembre a la pàgina web www.mirinconfavorito.com; les imatges premiades amb els millors racons favorits d'Espanya es donaran a conèixer el proper 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme.