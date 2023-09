Alerten que els bombers tenen un risc elevat de patir càncer

La Fundació Oncolliga i l’Associació de Bombers de Girona van organitzar ahir una xerrada per part del bomber i biòleg Marc Esplugas, qui va presentar els resultats d’un treball universitari titulat Riscos dels tòxics associats als fums d'incendis per a bombers i bomberes. A través d'estades a quatre països d'Europa i fonts documentades, l'estudi posa de relleu la gravetat de la situació.

Per una banda, va citar l'Agència Internacional de Recerca contra el Càncer (IARC), que ha situat els bombers en el grau 1, és a dir el risc més elevat, de patir càncer degut a l'activitat laboral que els professionals porten a terme. Seguidament, Esplugas va lamentar que l'exposició a fums suposa un perill perquè tot i portar l'equipament de protecció complet (EPI), els tòxics entren a través de la pell. Va afegir que els EPIs suposen un "perill invisible" perquè estan "contaminats" i, tot i així, es transfereixen als vehicles i als parcs de bombers, fet que causa una "exposició constant".

Per últim, va criticar que "anem tard respecte a Europa" perquè no hi ha material ni procediments per gestionar aquesta contaminació. "No és una qüestió econòmica, sinó de canviar de mentalitat i que hi hagi més formació", va concloure.