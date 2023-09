Un de cada quatre nens en edat escolar pateix almenys una malaltia crònica

Prop d’un de cada quatre nens i adolescents en edat escolar presenta alguna malaltia crònica, entre les quals destaquen les del metabolisme, com l’obesitat i els seus trastorns associats; la diabetis, les al·lèrgies i l’asma, l’epilèpsia i els trastorns del neurodesenvolupament i l’aprenentatge, com el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). Dins d’aquest àmbit destaquen també els trastorns de l’espectre autista (TEA) i problemes derivats de la prematuritat en el naixement, en auge per l’augment de parts prematurs en els darrers anys.

Davant d’aquesta realitat, l’Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària (AEPap) recorda que el pediatre d’atenció primària és el professional de la salut de referència per a la majoria de famílies i, per tant, ha de ser el nexe amb els docents i les famílies per afavorir el correcte desenvolupament dels alumnes amb alguna malaltia crònica, en particular, amb patologia crònica complexa. Des de l’associació recorden que els infants passen una part molt important de la seva vida a l’escola i, encara que la majoria gaudeix de bona salut, és cada vegada més freqüent que presentin problemes i patologies cròniques.

Aquest augment és degut a múltiples factors, com les millores en el diagnòstic des d’atenció primària fins als hàbits de vida que fomenten malalties com l’obesitat infantil.

Des de l’associació matisen que els pediatres d’atenció primària han de ser un «actor més» a la comunitat escolar per tal de difondre habilitats i coneixements entre docents i famílies per abordar les diferents situacions que es poden presentar a les escoles i actuar en cas necessari.

Elisabet Algans, pediatra del CAP de Sarrià, corrobora que «cada vegada hi ha més nens amb més patologies cròniques» i destaca sobretot l’obesitat, l’asma i les al·lèrgies. També mostra preocupació per l’increment del trastorn de l’espectre autista i remarca que aquest tipus d’alumnat ha de rebre el suport necessari perquè hi hagi una bona integració.

Considera que l’auge de les malalties cròniques es tracta d’una problemàtica que «cal tractar en xarxa» i matisa que el paper de pediatria d’atenció primària ha de ser «molt important» com a nexe entre els docents i les famílies. «El principal objectiu és que aquests nens creixin en un entorn segur, confortable i feliç». Un dels punts que poden millorar és l’impuls de la formació continuada. «Estem capacitats per poder fer aquest rol de nexe entre docents i famílies i aportar coneixements i expertesa, a més de donar suport tant als docents com a les famílies, però el que necessitem i demanem per anar sempre millorant i optimitzant aquesta tasca és temps suficient i que se’ns faciliti formació continuada d’actualització en tots aquests temes».

Algans recorda que fa uns anys els pediatres anaven més sovint als centres escolars a fer formacions i xerrades però lamenta la manca de temps.

Guia per als centres

Per a contribuir a aquesta millora, l’AEPap té disponible una Guia d’Ajuda per a Centres Docents, que ha anat actualitzant i posa a disposició dels col·legis i instituts. Es tracta d’una eina d’informació rigorosa que intenta facilitar i millorar l’actuació en situacions d’urgència o el maneig de problemes de salut crònics en el dia a dia, dels professionals no sanitaris que treballen amb nens i adolescents.

Des de l’associació donen especial rellevància a la integració i concreten que els nens que no pateixen cap patologia crònica han de jugar un paper important per a facilitar la convivència i la cohesió entre l’alumnat tot i la gran diversitat que hi ha.