El senador de Junts, Joan Bagué, ha presentat la primera bateria de preguntes a la Cambra Alta, que posa el focus en les infraestructures de les comarques gironines, que “pateixen una situació de deixadesa i abandonament sistemàtic per part de l’Estat espanyol des de fa dècades”.

Concretament, Bagué pregunta “quina és la previsió d’actuació i calendari per a l’execució de l’estació del TAV a l’aeroport de Girona-Costa Brava”, les actuacions que té previstes l’Estat per millorar la seguretat en els diferents “punts negres” de la N-260 a la demarcació i “quan s’ampliarà aquesta via de Besalú a Figueres per Cabanelles”.

La “millora de la senyalització i manteniment de cruïlles i interseccions amb més volum de trànsit a la N-II” o les inversions “per arranjar els diferents traçats de camins de ronda de la Costa Brava” són altres de les qüestions que ha presentat el senador gironí. En l’àmbit ferroviari, Bagué ha preguntat sobre “la supressió del pas a nivell de Flaçà, tal i com es preveu en el conveni signat fa uns mesos entre Adif i Generalitat”, i “l’augment del nombre de freqüències en els diferents trams horaris a la línia del TAV Barcelona-Girona-Figueres”.

El senador ha avançat que properament es presentaran més preguntes, ja que “independentment de si la legislatura tira endavant o no, les comarques gironines no poden esperar ni quedar paralitzades, tenint en compte la gran quantitat de mancances que patim en diferents àmbits que depenen de l’Estat”, ha remarcat Bagué.