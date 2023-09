L’Ajuntament de Banyoles i la Comissió de la Festa Major han presentat aquest vespre la programació de la Festa Major de Sant Martirià, que se celebrarà del 19 al 23 d’octubre amb prop d’un centenar d’actes programats. El 7 d’octubre ja s'escalfaran motors amb l’arribada del Drac de Banyoles i la trobada gegantera. El pregó serà el 15 d’octubre a càrrec de la companyia banyolina Cor de Teatre.

Ramon Mirabet, Fetus, Julieta, La Élite, Les Testarudes, Seguismundo Toxicómano, Headbirds, i els banyolins Bicefal Project i Pau Brugada actuaran al recinte de barraques.

La cultura popular serà un dels eixos de la programació amb el ball de passada, amb la participació de totes les comparses, la cercavila, el correfoc, els castells, el ball del Drac o la tronada. A més, es recuperarà la Teiera de la Plaça Major i se celebraran els 400 anys de la Tronada.

També hi haurà la tradicional competència de Cobles, amb les cobles Montgrins, La Principal de La Bisbal, La Principal del Llobregat i la Selvatana, i la Festa de la Música per a Cobla, que es farà al pavelló de la Draga.

Completaran la programació la producció municipal 'Maleïts per l’eternitat', exposicions, activitats familiars o portes obertes al Museu Darder.

El regidor de Festes de l'Ajuntament de Banyoles, Miquel Cuenca, ha destacat que “la nostra festa major no deixa de créixer en volum i diversitat de propostes, en recuperació i creació d’elements de cultura popular, en participació cívica i en capacitat d’incloure a tots els sectors de la societat. No crec que hi hagi actualment al calendari d’activitats una cita que reflecteixi millor la Banyoles que som i la que volem ser. I tot això és gràcies a la implicació de tothom, persones i entitats”.

Cartell Festa Major

Seguint la línia dels darrers anys, on representants de la faràndula han anat prenent el protagonisme, el cartell se centra enguany en el 400 aniversari de la Tronada i en el 25è aniversari de la colla de diables Les Gàrgoles de Foc i s’hi poden veure diferents elements de la festa com els gegants, el drac o els diables, sota el lema 'Una festa tronada'.

El cartell és obra de la comissió de Disseny de la Comissió de la Festa Major formada per Laura Batlles, Lisard Cabarroques, Roser Hinojal Soler, Núria Jaén, Irene Mercader, Miquel Samaniego, Cristina Sánchez i Marc Sarquella. La comissió ha creat també una col·lecció de tatuatges amb alguns dels elements del cartell que es podran aconseguir a les botigues de la ciutat durant aquests dies previs a la festa.

Nou maquinista

En l’acte també s’ha presentat el nou membre de la Comparsa dels Maquinistes, dedicat a Moisès Riera, voluntari i col·laborador de diferents entitats com la Colla Gegantera i les Gàrgoles de Foc. El capgròs de Moisès Riera s’afegeix al de la botiguera Maria Àngels Brugada i al del tècnic de festes Xavi Casadevall i s’ha obert la votació per escollir el proper capgròs maquinista, que es presentarà per la Festa Major de Sant Martirià de 2024.