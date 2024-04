Eloi Badia:«Volem crear el dentista públic i una atenció psicològica pública i sense espera per a joves»

Des del partit encapçalat per Eloi Badia, Comuns Sumar per Girona, asseguren que un dels seus objectius principals del seu programa és el de garantir el dret a la visita mèdica reduint els temps d'espera. «Augmentarem els recursos a la primària per tal de reduir el temps d'espera a un màxim de cinc dies», explica Badia.

A més, proposen destinar 2,7 milions d'euros a la incorporació d'odontòlegs a l'atenció primària «per tal de desplegar la llei de salut bucodental i permetre l'accés al dentista públic». També veuen com a projecte «inajornable» el d'incloure un psicòleg públic per a joves, gratuït i sense cita prèvia. Per aquesta darrera tasca pretenen dotar amb 20 milions d'euros el Pacte Nacional de Salut Mental i Benestar Emocional. «Aquests son drets de tota persona independentment dels seus recursos econòmics», diu el candidat.

Per altra banda, els Comuns incorporen en el seu programa la licitació i construcció de l'Hospital Trueta als terrenys cedits per l'Ajuntament de Girona i que asseguren «ha de ser el centre de referència d'assistència sanitària a les comarques gironines». Badia explica que «aquest nou Trueta es fa garantint els llocs de treball públic i mantenint el control per part de l'Institut Català de la Salut», i que per aquest motiu també volen «millorar les condicions laborals al sistema sanitari, de manera general, així com recuperar personal i plantilles». Badia ja es va reunir el darrer 17 d'abril amb representant de CCOO de l'Hospital de Figueres per parlar sobre la situació de les plantilles als hospitals.

Entre altres propostes que diuen tenir pendents els Comuns també hi ha l'homologació de les condicions laborals entre professionals del sector públic de l'ICS amb les del sector concertat.