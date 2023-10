Actualment, només hi ha donants de plasma per a obtenir el 39% de les immunoglobulines necessàries, és per això que el Banc de Sang i Teixits alerta que s’haurien de triplicar les donacions per a poder cobrir aquesta demanda. Com la majoria dels països d’Europa, Catalunya no és autosuficient en plasma i ha de comprar medicaments a l’estranger.

I és que cada vegada hi ha més malalties que necessiten un medicament que no es pot fabricar i que circula dins del plasma, que és la part líquida de la sang. Aquests medicaments, anomenats hemoderivats, es fan a partir de proteïnes extretes del plasma i són vitals per a alguns malalts. Ho són essencialment les immunoglobulines (IgG), que són les defenses que serveixen com a eina al sistema immunitari per defensar-se de virus o infeccions, per exemple.

A la província de Girona es calcula que hi ha més de 300 persones que necessiten aquests medicaments de per vida, i més de 400 persones que reben transfusions de plasma anualment. No obstant, no hi ha donants suficients. És per això que Salut i el Banc de Sang i Teixits han iniciat una campanya conjunta per tal de ser autosuficients en plasma de cara al 2025 i arribar a les 50.000 donacions anuals a Catalunya.

La iniciativa, que s’allargarà dos anys, s’inicia coincidint amb la Setmana Mundial de la Donació de Plasma.

S’han programat una quinzena campanyes de donació de plasma especials, que se sumen a les donacions habituals que es poden fer als tretze centres fixos de donació de sang dels hospitals.

S’han organitzat campanyes especials a Olot i Figueres per tal de remuntar les donacions

En el cas de la província de Girona, hi va haver una jornada especial dissabte passat a Olot i n’hi haurà una altra a Figueres, dissabte vinent.

L’any passat, un total d’11.826 persones van donar plasma a Catalunya. D’aquestes, una mica més de la meitat només van donar plasma una vegada i, la resta, un 44%, ho van fer dues vegades o més. És a dir, que de promig, cada donant de plasma va donar 1,83 vegades. L’objectiu de la nova campanya no només és fer nous donants i arribar a les 50.000 donacions anuals en els propers dos anys, sinó aconseguir que cada persona en doni més vegades i arribar a les 2,5 donacions de mitjana per any.

Cal tenir en compte que el plasma és pràcticament tot aigua, per això, a diferència de la sang, es pot donar amb molta més freqüència, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, es pot donar cada 15 dies. La donació només de plasma o «plasmafèresi» pot durar entre 40 i 60 minuts i consisteix a extreure sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via.