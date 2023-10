El Consell Comarcal del Ripollès enviarà per carta una queixa a la ministra de Transports i als responsables d'Adif i Renfe arran del tall de l'R3 que hi ha hagut aquest dimarts per una avaria del subministrament elèctric. Denuncien que no és un "fet aïllat" per les "avaries recurrents" del servei. Una realitat, diuen, que "no és normal ni tolerable" per a un servei "crucial per al desenvolupament" de la comarca. Aquesta línia, afegeixen a la carta, s'ha guanyat una "mala fama" pels seus retards "pràcticament crònics" i les avaries. Exigeixen millores urgents i, en cas contrari, defensen el traspàs de la gestió i explotació de com a mínim rodalia i mitjana distància a la Generalitat tal com es ve demanant des de fa temps.

El seu president, Amadeu Rosell, ha donat a conèixer la carta on resumeixen perquè creuen que hi ha una "ineficiència de gestió" de l'R3. Les avaries i retards són, diuen, "problemes freqüents que afecten la reputació del servei i fins i tot la seguretat dels viatgers. Problemes que també es manifesten en forma de retards pràcticament crònics" que desmotiven els usuaris potencials que acaben apostant per transports molt més contaminants com els busos.

"El repte ecològic i el model de país pel qual treballem des de les administracions implica garantir una oferta de transport públic fiable, eficaç i eficient", subratllen a la carta. Per a l'ens ripollès, però, l'R3 que uneix Barcelona amb la Tor de Querol "no compleix amb aquests estàndards".

L'avaria d'avui, un fet "greu"

El Consell Comarcal del Ripollès ha denunciat que l'avaria d'avui, en plena hora punta, ha comportat "grans retards" per als passatgers que no han pogut arribar a les seves destinacions alhora que els serveis alternatius per carretera "s'han activat amb molt decalatge temporal". Una avaria, afegeixen, que els recorda "tristament" a l'avaria del maig passat a Manlleu quan uns passatgers van sortir corrent d'un comboi per un incendi arran d'una avaria entre el pantògraf i la catenària, i "amb el risc que això va suposar per als usuaris que hi havia en aquell moment a l'andana i als cotxes".

"L'avaria d'avui ha sigut greu, ni és ni molt menys un cas aïllat", remarquen. Per això, exigeixen les millores necessàries per aconseguir que sigui un servei "fiable, eficient i eficaç, és a dir, normal". I en cas que no sigui possible, defensen que es faci efectiu el traspàs integral de gestió i explotació de la xarxa i servei ferroviari de, com a mínim, rodalies i mitjana distància a la Generalitat, tal com aquesta institució reclama des de fa temps. "Volem que el país gestioni el servei de rodalies i estem al costat del Govern per reivindicar-ne la titularitat", ha conclòs Rosell.