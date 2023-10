El tràfic de drogues i les estafes informàtiques són els delictes que pugen més el primer semestre a Girona

El tràfic de drogues i les estafes informàtiques són els delictes que més han crescut a Girona durant el primer semestre. El global de la criminalitat convencional ha patit una petita davallada, de l'1,6%% i en total, els cossos policials han tractat 18.345 infraccions penals en sis mesos.

El tràfic de drogues és el que més ha pujat en una província on el cultiu, venda i tràfic de marihuana segueix molt present. A banda, també és una àrea de pas de molts traficants que porten la droga cap al nord d'Europa. Això provoca, per tant, que els decomisos de droga siguin constant i també, el desmantellament de la marihuana. En una entrevista recent la comissària dels Mossos d'Esquadra i cap de la Regió a Girona, Sílvia Catà assegurava que la marihuana era "un problema" i també reconeixia que és el delicte que més puja a la província. Per tant, no és estrany veure com el tràfic de drogues s'hagi incrementat en un 28,3% el primer semestre i que en sis mesos, les forces policials presents al territori hagin treballat en 290 casos en contra dels 226 de l'any anterior. Molts d'ells, són per casos relacionats amb la marihuana. Tot i que també s'han fet intervencions d'altres tipus de drogues i en tot tipus d'àmbits, fins i tot el marítim.

L'altre delicte que també s'ha incrementat i forma part de l'anomenada criminalitat convencional és la sostracció de vehicles. Hi ha hagut 289 casos per davant dels 259 de l'any anterior, segons l'últim Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior. Això representa un 11,6% més de casuística. Finalment, la tercera i última infracció penal que ha anat a l'alça entre gener i juny són els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries. Aquest ha patit un increment de l'11,4% i ha suposat 234 fets a estudiar per la policia. En aquest tipus d'enfrontaments hi sol haver presència d'armes blanques o objectes contundents que provoquen, per tant, un risc pels implicats. En cas d'haver-hi lesions, algunes solen ser greus i fins i tot, algun d'aquests enfrontaments ha acabat amb alguna víctima mortal.

La resta de criminalitat convencional ha anat a la baixa, cal destacar que els robatoris amb violència i intimidació han patit una petita davallada del 0,9% i se n'han denunciat 439. També hi ha hagut menys casos de robatoris en domicilis, un delicte que ha caigut un 3,1%, però que segueix ben present a l'agenda policial. En aquest cas en sis mesos s'han denunciat 1.305 fets d'aquest tipus. Els delictes sexuals que portaven els últims anys a l'alça es pot veure com aquest semestre han baixat però només un 3%. En global, la policia n'ha tractat 163. D'aquests, 60 eren agressions sexuals amb penetració. Les violacions de fet, han caigut en un 6,3%, ja que l'any anterior en van ser 64.

Més cibercrim

La cibercriminalitat, en canvi, ha patit un increment destacat en el primer semestre i no dona treva a la policia. Ha crescut un 22,4% i s'han acumulat 3.963 infraccions penals comeses o que s'han realitzat a través de l'espai cibernètic. Aquests tipus de delictes no paren de créixer i això ha provocat que els cossos policials cada cop tinguin més especialistes en aquest camp i fins i tot, s'han impulsat unitats que s'hi dediquen exclusivament.

La reina del cibercrim és i continua essent l'estafa informàtica. N'hi ha moltes variants i només en sis mesos se n'han denunciat 3.852 a la província de Girona. Això representa que cada dia se'n tractin més de 21 casos de mitjana. Aquests enganys cibernètics han pujat també entre gener i juny i els cossos policials n'han treballat un 24,4% més de casos.La resta de ciberdelictes en canvi han caigut en un 20,7% en un any i se n'han tractat 111.

Si es sumen els dos tipus de criminalitat: la convencional i la cibernètica, el total de delictes ha pujat un 1,9% a la província en el primer semestre amb un total de 22.308 fets.