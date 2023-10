El concert CantEM per l’Esclerosi Múltiple arriba a la seva cinquena edició amb un cartell de quatre corals gironines. Una iniciativa que vol fer visible l’esclerosi múltiple i recaptar fons per la recerca que es duu a terme a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi). El concert es farà aquest divendres i tindrà d’escenari l’Aula Magna de la Universitat de Girona (UdG) que, un any més, ha cedit l’espai per l’ocasió.

El grup de recerca en Neurodegeneració i Neuroinflamació de l’Idibgi és referent en el camp de l’esclerosi múltiple i treballa de manera multidisciplinària per fer créixer el coneixement d’aquesta malaltia i trobar noves vies per abordar-la. L’altre objectiu important és poder respondre les necessitats de les persones que pateixen esclerosi múltiple i les de les seves famílies. «És important fer activitats dirigides a la societat i a la població en general per donar a conèixer la malaltia i conscienciar d’aquesta, i quina millor manera que fer-ho en un ambient agradable i bonic com és fent un concert solidari», posa de manifest el Dr. Lluís Ramió i Torrentà, cap del grup de recerca. Com a novetat, el concert s’encetarà amb un duet de veus femenines a càrrec de la soprano Tina Gorina, la mezzosoprano Gina Reyner i amb l’acompanyament de piano per part de Claudio Suzin.