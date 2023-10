Endesa ha posat en marxa una prova pilot contra el frau elèctric als barri de Vila-roja (Girona) i el Culubret (Figueres). La companyia ha posat en marxa centres de transformació en baixa tensió digitalitzats que permetran reduir en un 20% el temps d'interrupció del servei en cas d'incidències. Es tracta del segon i el tercer que posen a Catalunya, el primer es va posar en servei al febrer al barri de Ca n'Espinós, a Gavà (Baix Llobregat). El sistema permetrà automatitzar el tram final de la línia elèctrica, la que arriba directament a les cases. D'aquesta manera, a partir d'ara, qualsevol incidència que afecti els clients que en depenen, es resoldrà més ràpid.

La iniciativa busca minimitzar l'impacte dels talls de llum per sobrecàrrega a la resta dels veïns i és una de les estratègies de la companyia per lluitar contra el frau elèctric. Per aquest motiu, la mesura s’instal·la en aquells punts de Catalunya on Endesa detecta consums "anòmals" provocats per l’ús irregular de les instal·lacions, i que provoquen interrupcions en el subministrament degut a la sobrecàrrega de la xarxa.

El telecomandament consisteix a dotar la instal·lació amb sistemes de control remot que permeten realitzar maniobres d’operació a distància. Així, des del Centre de Control d’Endesa es pot accionar a distància els dispositius d’aquest centre de transformació sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs. El Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció de fins a un 20% del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients que s’alimenten d’aquestes instal·lacions.

Aquesta acció pionera se suma a d’altres que s’han realitzat a Vila-roja aquest 2023 amb l’objectiu final d’assegurar el subministrament al veïnat, i que compten amb una inversió total de gairebé 120.000 euros per part de la companyia. A més, s’han estès dues noves línies subterrànies de baixa tensió, de gairebé 700 metres de llargada, per tal d’esponjar un dels centres de transformació que hi ha i que estava ja saturat per l’ús indegut de les instal·lacions. En aquest sentit, també s’ha ampliat la potència instal·lada d’un segon transformador, gairebé triplicant-la (passant dels 250 KVA als 630), i, d'aquesta manera, repartir les càrregues existents.

Al Culubret, Endesa ha executat un pla de reforma de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del subministrament als seus clients. Les obres han suposat una inversió de 200.000 euros i han ampliat la capacitat energètica del barri, tot esponjant les instal·lacions existents. S’han estès noves línies de baixa tensió i s’ha instal·lat un nou centre de transformació, per tal d’equilibrar les càrregues amb els centres de transformació ja existents. Cadascuna de les unitats donarà servei a sectors diferents de tots dos barris. Totes aquestes actuacions permeten, a més, augmentar l’automatització i digitalització de la xarxa, la qual cosa desemboca en disposar d’unes infraestructures més reforçades i mallades i, en conseqüència, més resilients.