Ahir al matí, en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, membres de l’associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, en representació del col·lectiu de persones que tenen un problema de salut mental, van fer entrega del manifest de la diada als serveis territorials de Salut i Drets Socials de Girona.

Amb el títol La salut mental és un dret humà universal, recull alguns articles clau de la Convenció Internacional de les Persones amb Discapacitat, que una comissió integrada per membres de l’entitat ha escollit com a prioritaris en aquesta diada. Els articles fan referència a la igualtat davant la llei, el dret a la llibertat, al treball i a l’ocupació, el dret a tenir una llar i a construir una família, el dret a tenir un nivell de vida adequat i la protecció social que se’n deriva, i el dret a la salut, en termes de qualitat i accessibilitat.

Consideren que és necessari «promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat» de tots aquests drets.

Per altra banda, lamenten que «si poder exercir aquests drets és fonamental per a totes les persones que tenim un problema de salut mental, i per a les nostres famílies i entorn, encara ho és més poder exercir-los sense la mirada de l’estigma social que encara patim».

Afegeixen que encara hi ha prejudicis que condueixen a la «marginació social i personal, i a l’autoestigma». És per això que manifesten que des de la divulgació i el coneixement «aconseguirem eliminar aquest estigma que pesa tant».

Treballar, la llibertat, la igualtat davant la llei, la salut, tenir una llar i construir una família són alguns dels drets reivindicats

Per tal de millorar aquesta divulgació, destaquen la feina de la Comissió mixta de salut mental de les comarques gironines en la tasca d’intervenció en els instituts, amb l’objectiu d’informar i sobretot empatitzar amb els joves per revertir l’estigma i normalitzar la malaltia mental.

En l’entrega del manifest, el director del CatSalut a Girona, Miquel Carreras va destacar la importància de la convocatòria. «Hem d’escoltar la veu dels ciutadans, dels pacients, dels usuaris i dels familiars de salut mental per consolidar i millorar l’atenció que reben per part del sistema de salut» va dir. «Ens ajuda a conèixer les preocupacions, les demandes i les deficiències», va afegir. Per la seva banda, la presidenta de Família i Salut Mental, Maria Combalia, va destacar els avenços en l’atenció a la salut mental «gràcies al treball conjunt amb les entitats i la xarxa de salut mental del territori».

Activitats tot el mes

Des de principis d’octubre i fins a finals de mes es desplega una campanya de més de 40 actes commemoratius del Dia Mundial de la Salut Mental a la demarcació de Girona. Es tracta d’una iniciativa anual impulsada per l’Institut d’Assistència Sanitària, l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, la Fundació Drissa, Support-Girona, amb la col·laboració de les diferents taules de salut mental del territori, comissions, entitats i institucions locals, que tenen un protagonisme de primer ordre. El programa acull propostes professionals, festives i reivindicatives, dirigides a la població en general i a col·lectius específics.