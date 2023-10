Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys com a presumpte autor de quatre robatoris amb força en interior de domicili. Aquests s'haurien produït entre el 23 i el 27 de setembre a Guils de Cerdanya i en tots els casos l'accés s'hauria fet forçant finestres o porticons. D'entre els objectes sostrets hi havia televisors, vídeo consoles, aparells electrònics i ampolles de licor. Els efectius que van fer les inspeccions oculars van trobar diversos indicis i, entre altres, un gorra molt característica. Precisament, els agents del torn de nit van informar als investigadors que havien identificat aquella matinada un home conegut per altres fets delictius i que portava la gorra. Finalment, aquest dimarts va ser localitzat i detingut.

L'arrestat, amb antecedents, va passar el mateix dia a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.