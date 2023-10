La Colònia Estabanell, que recorda el passat tèxtil de Camprodon, torna a lluir les seves façanes que amb el pas dels anys havien quedat molt malmeses. "Li hem fet un rentat de cara a l'entrada del poble i ara és un orgull per als veïns", explica a l'ACN el seu alcalde, Xavier Guitart. Feia anys que es volien fer les millores, però l'elevat cost per als veïns que encara hi viuen era el principal obstacle. L'obra ha costat 180.000 euros i s'ha finançat íntegrament amb fons europeus Next Generation. La següent actuació serà rehabilitar el pont penjant de la colònia que passa per sobre del Ter -coneguda com la palanca- que està tancat pel seu mal estat.

L'actual Colònia Estabanell era una antiga colònia tèxtil construïda el 1870, la primera del riu Ter. El 1917 va patir un greu incendi i una altra companyia tèxtil, Estabanell i Pahissa, el 1923 la va comprar i ampliar. En la seva època d'esplendor va arribar a tenir la fàbrica, una església -encara conservada-, una escola i habitatges per als treballadors de les fàbriques. Actualment és un dels nuclis més poblats de Camprodon i persones com la Maria Teresa, que hi ha viscut tota la vida, estan encantades amb el resultat. "Em pensava que mai ho veuria", admet amb un somriure mentre contempla els resultats.

Les façanes de bona part dels habitatges estan davant de la C-58. El pas del temps i l'erosió de la sal que es tira a les calçades durant l'hivern havien deixat les parets molt malmeses. També s'han pintat les galeries que hi ha darrere. L'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, explica que han escollit el color blanc i un color vermellós com la terra que hi ha a la zona. "Hem fet un rentat de cara a l'entrada (sud) del poble que tant ens reclamaven els veïns i és un orgull", subratlla.

La palanca es reobrirà el 2024

Un altre punt emblemàtic de la colònia és el pont penjant -la palanca- que van construir els mateixos treballadors els anys 60 per poder travessar el riu i anar a comprar la llet a la masia que hi ha a l'altre costat. Actualment està tancat pel seu mal estat. "No és segur, hi ha cables d'acer i fustes podrides", detalla l'alcalde. Aquest és un "punt estratègic" perquè connectarà amb la via verda que aquests dies també s'està construint just després de la gasolinera que hi ha abans de l'entrada de Camprodon. Es tracta d'un punt negre per a ciclistes per l'estretor de la calçada i el gran volum de vehicles que hi circulen. Aquest tram de via verda estarà acabada abans de finals d'anys mentre que la previsió és arreglar la palanca durant el 2024 i guanyar així una nova zona de passeig, que també connectarà el camí del Remei amb el municipi veí, Sant Pau de Segúries.

Durant el 2024 Camprodon també preveu iniciar les obres de millora de l'entrada de la població i la carretera de Sant Joan, el tercer projecte inclòs en la partida de 550.000 euros que aquesta localitat del Ripollès va aconseguir dels fons europeus Next Generation.