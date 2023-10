L'Ajuntament de Banyoles i la comissió de la festa major habilitaran una zona de baixos estímuls en les cercaviles que s'organitzen per la festa major. La intenció és fer l'activitat més accessible i per això s'habilitarà un tram del recorregut amb menys estímuls sensorials i auditius. A més, també s'habilitaran espais de calma en algunes de les activitats populars. Seran zones pensades per a persones que necessitin una zona tranquil·la i apartada de les aglomeracions produïdes per la festa. Hi haurà material sensorial per facilitar la relaxació de les persones que hi vagin. També es destinaran zones a aparcaments de cotxets.

Amb l'objectiu d'organitzar una festa major més inclusiva l'Ajuntament de Banyoles i la comissió responsable de la programació habilitaran diferents zones per a persones que necessitin menys estímuls sensorials o una zona de calma. L'any passat ja es va fer una prova pilot i ara es consolidaran aquestes iniciatives. De moment, el programa de la festa major ja inclou els pictogrames que anuncien quins són els actes que comptaran amb aquests espais habilitats i també si les propostes tindran petards, música estrident o es preveuen aglomeracions de gent.

La cercavila del dissabte a la tarda tindrà una zona de baixos estímuls que estarà en el tram de la plaça de la Font. Quan s'arribi a aquest punt, es pararà la música que habitualment acompanya a totes les figures de la cultura popular i es faran moviments lents i distants respecte al públic. La intenció és garantir que les persones amb trastorn de l'aspecte autista puguin seguir aquesta activitat amb comoditat. L'Ajuntament de Banyoles demana a la gent que respecti les normes en aquest punt i moderi el volum de la veu, mantingui la distància entre la gent i alenteixi el pas.

Per altra banda, en algunes de les activitats previstes hi haurà espais de calma. Són zones en què s'aïllarà la gent de les aglomeracions i del soroll que hi hagi a l'exterior. La intenció és que hi vagi tothom que necessiti descansar o apartar-se de la massificació de gent. A més hi haurà material sensorial per facilitar la relaxació.

En la cercavila del dissabte a la tarda s'habilitaran dos aparcaments per a cotxets a la plaça de Sant Pere i a la plaça de les Monges. Per motius de seguretat no es permet accedir a la plaça Major amb aquests vehicles i per això es demana a les famílies deixar-los en aquests dos punts.

Pel que fa a la zona de barraques, s'instal·larà la caravana del Punt Lila i hi haurà un equip mòbil que anirà recorrent la zona de fires i la de concerts. A part, hi haurà lavabos per a homes, per a dones i també de mixtos i s'ha treballat per marcar un camí segur de tornada a casa després dels concerts. Es reforçarà la il·luminació en alguns dels punts.