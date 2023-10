Els Bombers han fet una vintena de serveis pel temporal a les comarques de Girona, la major part per caiguda d'arbres arran del fort vent.

Les actuacions dels Bombers són des de les 10 de la nit d'ahir i fins aquest matí i estan molt repartides per la geografia.

Entre les sortides més habituals hi ha caigudes d'arbres. A Banyoles per exemple, han fet dues actuacions durant la nit: una a la via de l'Estany i l'altre, al carrer del Pintor Solives, ambdós cap a quarts d'onze de la nit. També han actuat pel mateix a Palol de Revardit, Sant Martí Vell i Olot. A Caldes de Malavella també ha succeït un fet similar aquest matí, cap a ters quarts de vuit, al carrer de Ramon Muntaner, al camí de Vidreres al cementiri. La Policia Local de Caldes de Malavella ha abalisat la zona i els Bombers al llarg del matí hi aniran amb els membres de l'EPAF. Al llarg del matí també han actuat pel mateix tipus de servei a Massanes, Sils, Maçanet de la Selva, Campllong o Llagostera.

Els Bombers també s'han hagut de mobilitzar pels efectes de la borrasca Aline pel fort vent per la possible caiguda d'elements en façanes o de cartells. Per exemple, a Girona perquè hi havia un tendal d'un local que amenaçava de caure al carrer de Sant Isidre. El mateix han fet a Agullana cap a tres quarts de cinc de la matinada quan els han alertat que les xapes de plàstic d'una benzinera de l'AP-7 amenaçava de caure. Finalment, en arribar no feia vent i han vist que no perillaven, però han gestionat el manteniment de l'empresa gestora de la gasolinera. A quarts de nou del matí també han rebut un avís per una persiana que havia quedat penjada en un cable de la llum a Borrassà. També han hagut d'actuar a Torroella de Fluvià perquè un cable de la llum treia espurnes i ha acabat cremat.

Aquestes són les conseqüències d'aquest temporal a primera hora del matí i del que ha succeït del matí a la província. La ratxa més destacada és la registrada durant la nit - matinada a Portbou que ha superat els 104,8 km/h. Aquest matí s'hi manté la tramuntana que ja ha deixat una ratxa de 90 km/hora.

Aquesta matinada, pels volts de les tres, els Bombers també han treballat al port de Palamós perquè una barca perillava. Se li havia trencat la roda d'amarratge i l'han pogut assegurar i evitar que pel moviment marítim acabés a la deriva.

Pluges al Pirineu

Un altre dels aspectes que està portant la borrasca Aline són pluges i de moment s'han deixat veure amb més a les zones de muntanya.

A Núria per exemple, entre ahir i avui, s'han registrat més de 70 litres. També s'han acumulat prop de 65 litres a la zona de Setcases-Ulldeter (2.410 m) i més de 37 litres a Meranges-Malniu (2.230 m).

Efectes del temporal de mar

Aquest temporal ja s'ha cobrat la primera vida a les comarques de Girona. Ahir un home que es banyava a la platja de Tossa de Mar va morir ofegat en no poder sortir de l'aigua arran de la mala mar que feia.

Una mostra de la situació de mala mar és el pic d'onatge que s'ha produït aquesta matinada cap a les tres: de 7,66 metres a la boia del cap de Begur.

En punts del litoral com a Sant Antoni de Calonge novament un temporal ha portat la sorra pel cim del passeig i afectacions a les zones enjardinades arran del fort onatge. Segons l'ajuntament, no hi hauria afectacions greus sinó que és l'habitual quan hi ha aquest tipus de temporals. Aquesta situació ha obligat a tallar el passeig marítim. A Palamós ha suceeït el mateix a l'àrea que limita amb Sant Antoni de Calonge, indica la ràdio local.