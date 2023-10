Les activacions del Codi ictus de Catalunya han crescut un 38% els últims quatre anys: s’ha passat de les 6.324 activacions el 2018 a les 8.726 el 2022, segons dades del Registre del Codi ictus de Catalunya del Departament de Salut. Com a conseqüència, cada any s’incrementa el nombre de persones tractades amb celeritat en la fase aguda d’aquesta malaltia.

El codi ictus és un protocol d’actuació urgent que comprèn l’activació d’una xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata i adequada als pacients amb sospita d’ictus. L’objectiu principal és que l’atenció a la persona afectada es realitzi amb la major celeritat possible per evitar la progressió de la malaltia i les seves seqüeles.

En el cas de la Regió Sanitària de Girona, l’any passat es va activar 712 vegades. El Codi ictus s’activa quan el SEM rep l’avís que una persona ha patit un ictus i li envia una ambulància per oferir la primera atenció. Immediatament adreça el pacient a l’hospital més adequat i fa una trucada d’avís al centre hospitalari que estarà preparat per a la seva atenció. El principal objectiu és que l’atenció a la persona afectada es faci amb la major celeritat possible per evitar la progressió del dany cerebral i les seves seqüeles.

Els professionals del SEM fan servir l’escala RACE, una escala clínica per quantificar la gravetat de l’ictus que es va idear i validar per investigadors catalans l’any 2014 i que també es fa servir a altres països, i que aporta una informació molt rellevant per als professionals de l’hospital on es trasllada al pacient.

El model d’atenció a l’ictus de Catalunya és un referent a l’àmbit internacional, amb un temps d’atenció molt ràpid (1 hora i mitja fins a l’arribada a un hospital com a mediana de tot Catalunya); una alta taxa de tractaments en la fase aguda de la malaltia i pioner en recerca clínica territorial amb estudis d’impacte internacionals com el REVASCAT o el RACECAT.

Actualment 29 hospitals, repartits per tot Catalunya, formen part de la xarxa d’atenció a l’ictus, 15 d’aquests connectats a una xarxa de telemedicina (teleictus) que permet una avaluació per un neuròleg expert a distància les 24 hores del dia.

A Catalunya, 13.446 persones van ingressar a l’hospital l’any 2022 per un ictus, de les quals 7.215 eren homes (el 53,4%) i 6.231 dones (el 46,6%).

Incidència també en joves

Tot i que és una malaltia amb major incidència en les persones grans -el 70% dels casos es produeixen en persones de 65 anys d’edat o més-, gairebé 500 persones menors de 40 anys (498, incloent-hi infants) i més de 3.000 persones d’entre 40 i 65 anys (3.072) van tenir un ictus l’any 2022 a Catalunya. Malgrat que és molt poc freqüent, també es produeixen ictus en menors d’edat: l’any passat, 18 menors de tot Catalunya en van patir un. A més, es tracta de la malaltia neurològica amb major impacte en la franja d’edat d’entre els 40 i els 50 anys.

La mortalitat per ictus s’ha reduït en els últims anys, i en paral·lel està augmentant la possibilitat de recuperació. Gràcies als tractaments actuals i a l’actuació ràpida en els primers minuts o hores, actualment el 55% de les persones que pateixen un ictus poden tornar a fer les activitats habituals per fer una vida independent i satisfactòria al cap de tres mesos; el 35%dels pacients tenen seqüeles físiques o cognitives limitants, i la mortalitat se situa en el 15% dels casos al cap dels tres mesos que s’hagi produït l’ictus.

La velocitat és clau a l’hora de trucar al 112 davant d’un possible ictus. En aquest sentit, si es percep un canvi brusc en la persona, com la pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, cal trucar ràpid al 112 i de forma immediata s’activarà el Codi ictus.

Per això, coincidint amb el Dia Mundial de l’Ictus, el 29 d’octubre, el Departament de Salut fa una crida a la població a trucar ràpidament el telèfon 112 en cas de trobar-se davant d’un possible ictus.