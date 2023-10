L'Ajuntament de Banyoles ha apujat un 3,5% l'Impost de Béns Immobles (IBI) pel 2024 després que aquest dilluns al vespre s'hagin aprovat les ordenances fiscals en el plenari del mes d'octubre. L'alcalde, Miquel Noguer, ha remarcat que l'increment suposarà tenir "un pressupost justet" de cara al proper any. De tota manera, han primat no incrementar de forma desmesurada aquest impost. La majoria de taxes municipals també s'incrementen un 3,5%, tret de la d'escombraries. En aquest cas, l'augment serà de 25 euros per cada habitatge. Això implica que el proper any els pisos pagaran 175 euros de taxa, mentre que les cases passaran a abonar 195 euros. Pel que fa al rebut de l'aigua, els banyolins pagaran un 4% més a partir del 2024.

L'Ajuntament de Banyoles apujarà els impostos i taxes municipals pel proper 2024. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha assegurat que han treballat per "ser moderats" en l'increment de la fiscalitat municipal i estaran "per sota de la mitjana gironina". Per aquest motiu, l'IBI augmentarà un 3,5% pel 2024. Serà la primera vegada que l'Ajuntament de Banyoles incrementa aquest impost des del 2020, quan va apujar-se un 4%.

De tota manera, l'alcalde ha detallat que es mantenen totes les bonificacions que hi havia fins ara, com per exemple els propietaris que instal·lin plaques solars pagaran un 25% menys de l'IBI amb un màxim de 300 euros. Una altra novetat en l'IBI és que aquells propietaris que tinguin quatre propietats o més i tinguin habitatges tancats des de fa dos anys se'ls aplicarà un recàrrec del 50% d'aquest impost.

El govern local també ha tirat endavant un increment del 4% en l'impost de construccions, el mateix que incrementarà el servei d'aigua a partir de l'1 de gener de l'any vinent.

25 euros més per llançar les escombraries

L'increment més gran és en la taxa d'escombraries que el 2024 serà 25 euros més cara. Això implica que els habitatges plurifamiliars passaran de pagar 150 a 175 euros (un 16% més) i els unifamiliars, de 170 a 195 euros (un 14%).

L'alcalde de Banyoles ha explicat que l'apujada es deu a l'increment de les taxes que tenen per entrar a l'abocador i també per part de l'Agència Catalana de Residus (ARC). A més, el proper any el municipi consolidarà un conjunt de serveis que s'han anat provant aquest any en matèria de recollida de residus i ara es normalitzaran.

De tota manera, Miquel Noguer ha recordat que l'apujada que apliquen a Banyoles queda lluny del que estan fent altres municipis, on l'increment és molt més gran. Això es deu al fet que l'Ajuntament de Banyoles "sempre ha intentat repercutir el cost del servei en el preu de la taxa" ha assegurat l'alcalde.

Per altra banda, el consistori rebaixa les bonificacions en l'impost de vehicles. Els híbrids passaran a pagar la meitat del cost de l'impost, mentre que fins ara pagaven només una quarta part de la quantitat corresponent. El que sí que es manté aquest 2024 és la bonificació del 75% de l'impost per a vehicles elèctrics.

"Pressupost justet"

L'increment d'impostos i taxes facilitarà a l'equip de govern local tancar "un pressupost justet" pel proper 2024. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha detallat que l'increment és del 3,5% perquè confien en què la liquidació estatal d'impostos i tributs del 2022 "sigui favorable" i acabi ingressant més diners dels previstos. Això facilitarà tirar endavant diverses inversions previstes al municipi i fer front a l'increment de despeses com ara el sobrecost energètic o l'augment del 0,5% del sou dels funcionaris.

Vuit abstencions i dos vots en contra

La modificació de les ordenances fiscals ha tirat endavant amb els onze vots a favor dels regidors del govern (Junts) i l'abstenció de sis regidors d'ERC i dos de la CUP. La tercera regidora de la CUP ha votat en contra, igual que el portaveu del PSC al consistori.

Des d'ERC han justificat l'abstenció com un "primer pas" per bastir els pressupostos del 2024 de forma conjunta. Malgrat tot, els republicans han critica que el govern local no aposti per recuperar les bonificacions del 2021 en l'IBI per a persones que instal·lin plaques solars. Per altra banda, han retret al govern local l'increment de la taxa d'escombraries perquè bona part de l'apujada és per a "serveis complementaris que s'havien demanat a l'empresa".

En aquesta línia, la CUP també ha agraït que el consistori apliqui el recàrrec del 50% de l'IBI en el cas de tenir habitatges buits. Tot i així, asseguren que els "costa d'entendre" l'increment de 25 euros de la taxa d'escombraries i per això han optat per dividir els vots amb dues abstencions i un vot en contra, com a vot "simbòlic".

Qui s'ha mostrar en contra és el portaveu del PSC a l'Ajuntament de Banyoles. El regidor ha criticat que es rebaixi la bonificació dels cotxes híbrids, però es mantingui la dels elèctrics perquè els primers són per a classes populars mentre que els altres són per a persones amb més poden adquisitiu. Per altra banda, demanen un increment de taxes "més accentuat" en el cas dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT) com a "declaració d'intencions" del pla de l'habitatge" ni entenen l'increment de la taxa d'escombraries.

Can Guissanyé declarat BCIL

En el plenari d'aquest dilluns, el consistori també ha aprovat declarar la casa de Can Gussinyé com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Es tracta d'un habitatge a l'avinguda dels Països Catalans amb una arquitectura noucentista i que té una torre octogonal al mig de l'edifici. Aquest habitatge del segle XX s'incorporarà en el catàleg patrimonial de la Generalitat.