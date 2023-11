Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial per risc de vent, el VENTCAT, i del pla PROCICAT per fort onatge de cara a dijous. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà es preveu un episodi de vent fort amb ratxes que superaran els 72 km/h. Les ventades començaran aquest dimecres a la zona del Pirineu i dijous s'estendran per tot el territori. Pel que fa a l'onatge, a partir de dijous al matí les onades podran superar els quatre metres a tota la Costa Brava, amb més probabilitats al Baix Empordà i la Selva.