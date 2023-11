Girona cou 80.000 quilos de panellets per «mantenir viva la tradició»

La província de Girona courà aquests dies 80.000 quilos de panellets, a les portes d’una campanya que el president del Gremi de Pastissers de la Província de Girona, Àngel Garcia, mira amb optimisme. «L’encariment de les matèries primeres i dels costos de producció potser ho posa difícil, però la tradició d’anar a la pastisseria a comprar panellets no s’ha perdut, i nosaltres l’hem de mantenir viva», assenyala Garcia.

El preu dels panellets, però, ha convertit un dels productes estrella de la tardor en una joia exclusiva per a les grans ocasions. El preu dels panellets de pinyons -segons Garcia, «el rei dels panellets»- es mou entre els 60 i els 65 euros el quilo. Un import que assegura que «es manté» respecte l’any passat, tot i que el preu dels pinyons s’ha reduït a la meitat. «El pinyó ara està entre els 35 i els 40 euros el quilo, l’any passat l’havíem arribat a pagar a 70 euros el quilo, però aquest any no podíem baixar el preu dels panellets perquè la llum, les matèries primeres i els impostos continuen a l’alça», afirma el president del Gremi. Pel que fa als panellets variats (ametlles, avellanes, nous, coco, xocolata o crema cremada), les pastisseries els venen entre els 45 i 55 euros el quilo, el mateix import que l’any passat. Malgrat tot, el president del Gremi de Pastissers de la Província de Girona assegura que «el nostre objectiu no és fer-nos rics, sinó mantenir viva la tradició». En el conjunt de Catalunya, la previsió es que en aquesta campanya es produeixin 250.000 quilos de panellets.

També apunta que hi ha hagut un canvi de tendència en el consum. «Abans la gent comprava els panellets de quilo en quilo, ara en canvi els clients en demanen dos d’aquest tipus, dos d’aquest i dos d’aquest, i en total n’acaben comprant uns 300 grams», assenyala Àngel Garcia. «No és un producte que la gent en mengi 7 o 8 per persona, sinó 2 o 3», subratlla. Des de fa uns anys, els panellets s’han anat modernitzant i el catàleg de sabors ja incorpora varietats com el panellet de curri, de maduixa, de coulant, de plàtan, de mango o de llimona amb merenga (abans els clàssics eren els de pinyons, crema cremada, nata o cafè).

A diferència dels panellets de supermercat, Garcia defensa que «els de les pastisseries estan cuits gairebé al moment, utilitzem pinyons castellans de qualitat i la millor farina d’ametlla, en canvi els que es poden trobar al supermercat són més econòmics, sí, però estan fets des de fa 3 mesos i el pinyó és xinès».

Els variats agafen força

Des de la pastisseria Tornés de Girona, celebren que la venda està anant «molt bé»: «El dia més fort és per Tots Sants, seguit de l’últim diumenge de Fires i el dia de Sant Narcís, si cau en cap de setmana». La varietat estrella segueixen sent els panellets de pinyons, però asseguren que «cada vegada la gent demana més caixes de panellets variats, amb els d’ametlles, cafè, taronja, avellanes, coco, codony o crema cremada». Els panellets de pinyons els venen a 70 euros el quilo i els variats a 60 euros el quilo. «La gent no s’espanta amb el preu, són molt conscients que és el que valen», afirmen. En el seu cas, no han apujat el preu respecte l’any passat. D’altra banda, també han detectat un canvi de tendència en el consum. «Abans veníem bosses d’un quilo o de mig quilo, però en els últims anys en volen pocs de cada tipus» i afegeixen que «no és una tradició que hagi anat exageradament en augment, però es manté i la perspectiva és bona».

Dos euros més el quilo

Des de la pastisseria La Vienesa de Sant Feliu de Guíxols, asseguren que «la gran majoria de clients són molt conscients que les matèries primeres s’han encarit molt i entenen el preu dels panellets». Al seu establiment, totes les varietats es venen al mateix preu: 65 euros el quilo. En el seu cas, s’han vist obligats a apujar preus i els venen 2 euros (el quilo) més cars que l’any passat. La varietat que té més sortida és, un any més, el panellet de pinyons.

A la pastisseria Can Xapa de Bordils també s’han vist obligats a apujar preus respecte l’any passat, en concret, 2 euros més el quilo. En el seu cas, els panellets de pinyons van a 64 euros el quilo i, els variats, a 60 euros. «A ningú li sorprèn el preu dels panellets, tothom sap que és un producte car i la gent és conscient que tot ha pujat molt, però malgrat tot, s’estan venent bé», celebren.