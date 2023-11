La Generalitat ha tancat l'accés a les reserves naturals de la Fageda d'en Jordà i el volcà de Santa Margarida, a la Garrotxa pel temporal de vent de les últimes hores.

Els visitants que aquest matí han anat a la zona s'han trobat tanques que barraven els accessos. En un dia com el dissabte que molta gent va en aquestes zones per visitar els espais naturals i que en plena tardor es troben en el seu màxim esplendor.

L'ajuntament de Sant Pau també ha fet un decret d'alcaldia en la mateixa línia per evitar "córrer riscos i que ningú prengués mal", ha indicat la seva alcaldessa, Cristina Capó a TV3.

AVÍS⚠️

Degut a l'alerta VENTCAT de perill de caiguda d'arbres i branques, per garantir la seguretat del visitant, i evitar riscos, s'han tancat la Reserva Natural de la Fageda d'en Jordà i la Reserva Natural del volcà de Santa Margarida #PNGARROTXA i no se'n permet la visita #apn pic.twitter.com/FBObvScwB1 — Parcs de Catalunya (@parcscat) 3 de noviembre de 2023

Aquest tancament de les dues reserves naturals es mantindrà fins a nou avís i s'ha pres arran de l'alerta per vent pel perill de caiguda d'arbres i branques, per garantir la seguretat del visitant, i evitar riscos, indiquen des del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a través de les xarxes socials. El seu responsable, Xavier Puig, també ha explicat a la televisió que en els darrers dies s'han trobat amb una "incidència major d'arbres i branques caigudes" i que s'ha pres aquesta decisió. Però ha apuntat que aquesta caiguda no seria només pel vent de les darreres hores sinó per la situació de sequera.

Una mostra de la situació "excepcional" que viu aquest cap de setmana la Garrotxa és que a Olot per exemple hi ha hagut una ratxa de vent de més de 73 quilòmetres per hora. A la capital de la Garrotxa es mantenen tancats espais com el Parc de les Mores, el Parc Nou, passeig Barcelona, passeig Sant Roc i la plaça Clarà per precaució per la situació de temporal.

Aquestes ventades avui han generat diverses incidències, de moment sense ferits. Els Bombers han hagut de fer una vintena actuacions a la província. Bona part en aquesta comarca i una d'ells per exemple aquest migdia a Santa Pau per un petit incendi que ha començat per la caiguda d'un arbre al cim d'una instal·lació elèctrica.

També hi ha problemes de circulació per la carretera que uneix Olot amb Santa Pau per caiguda d'arbres. N'ha caigut un de grans dimensions davant de l'hostal dels Ossos i ha fet tallar la via. A la ciutat d'Olot, els Bombers durant la tarda han realitzat diversos serveis per caigudes d'arbres o que amenaçaven de precipitar-se. Per exemple, al Firal d'Olot.

Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta del Pla Ventcat i la prealerta per fort onatge fins diumenge.