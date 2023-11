Més de 600 cavalls i bona previsió de vendes a la fira de Puigcerdà

La Fira del Cavall de Puigcerdà manté viva l’essència de la compravenda. És un espai on els ramaders de la Cerdanya tanquen nombrosos tractes i vendes, i un any més les perspectives són bones. Així ho constataven aquest dissabte els ramaders en l’arrencada d’una fira que es va allargar fins ahir diumenge.

Entre 600 i 700 cavalls de raça pirinenca catalana s'han exposat en aquesta edició de la mostra, una de les més importants del sector, tant pel nombre d’exemplars com de vendes. És un bon aparador per als criadors malgrat avui dia els canals de venda de cavalls no només són les fires sinó que es fan molts negocis per Internet.

Tal com explicava Pere Tor, president de l’Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya, «ara ja hi ha moltes més maneres de vendre cavalls que portant-los a fira i per això progressivament ha anat baixant el nombre de cavalls, que rondava el miler. I també perquè cada vegada calen més papers i permisos». La burocràcia és complexa, remarcava Pere Tor: «Cada cop és més complicat en l’aspecte del benestar animal o de gestionar el transport».

Tot i les dificultats, els criadors de la Cerdanya aposten per tenir presència a la Fira del Cavall, on la demanda de la raça autòctona és alta: «Ve molta gent de fora per veure els cavalls que s’exposen. I com que l’oferta és bona, estem convençuts que les vendes d’aquest cap de setmana seran bones. Tot i que ha estat un any molt sec per a la pastura, el bestiar està bé», assenyalava Pere Tor.

L’objectiu principal de la cria d’aquests animals és l’aprofitament de la carn de poltre per al consum i també es fan altres usos, com ara la recuperació de l’animal per a tasques agrícoles o la producció lletera, així com per al negoci del cavall d’arrossegament, que és molt viu en territoris com el País Valencià.

Un dels reptes dels ramaders, tal com apuntava Pere Tor, és «lluitar perquè augmenti el consum de carn de poltre». Una carn «de qualitat i molt ben valorada nutricionalment, però encara hi ha molta gent reticent a menjar-ne», segons els criadors. Les característiques i particularitats dels cavalls es poden conèixer de prop a la Fira del Cavall, que té el concurs com a reclam i la mostra multisectorial com a complement.

La Fira del Cavall de Puigcerdà és un esdeveniment consolidat i que atrau cada any milers de persones d’arreu. Tal com destacava la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Puigcerdà, Nerea Espada, «té un impacte molt positiu per al municipi i per a la comarca». La gran afluència de visitants que capta la fira genera molta activitat econòmica per al comerç, l’hostaleria i el sector turístic.

El concurs, un bon reclam per veure de prop els millors exemplars

El tradicional concurs de cavalls és bon un reclam per als visitants de la Fira del Cavall de Puigcerdà. Dissabte hi va haver una gran expectació per veure de prop els 163 exemplars dels ramaders de la Cerdanya que van participar a les categories de sobranyes, sobranys, terçones (femelles fins a dos anys i mig), eugues de pollí, terçons, quartons (mascles de menys de quatre anys) i sementals (sense límit d’edat).

Pere Tor, president de l’Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya, es mostrava satisfet del «bon moment» que viu el concurs: «És una manera de fer promoció dels cavalls, i els ramaders guanyadors, més que el premi econòmic, valoren que els dona renom».

Els jutges tenen en compte la morfologia del cavall: «Que tinguin un bon cos, que s’adapti per les zones de muntanya on pastura i que pugui arribar a fer bona carn».