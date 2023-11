Càritas del Pla de l’Estany demana una “solució” per a les persones sense sostre que viuen a Banyoles i que no tenen accés a dutxes ni a aigua per a la seva higiene personal. Fins fa tres anys, l’entitat oferia aquest servei als seus locals de la Muralla. La pandèmia i després pel trasllat provisional a la parròquia de Sant Pere per les obres que s’hi han de fer, però, han fet que durant tot aquest temps no l’hagin pogut oferir. En aquest sentit, recorden que moltes poblacions han habilitat una part del pavelló municipal durant uns dies i unes hores concretes perquè les persones en aquesta situació hi puguin accedir.

Així ho han traslladat a l’Ajuntament de Banyoles, que compta amb quatre pavellons municipals però asseguren que aquesta opció “ha estat rebutjada pel consistori sense que s’hagi donat cap alternativa”.

“A les penoses condicions de viure a la intempèrie, s’hi afegeix el fet de no disposar de dutxes per a la seva higiene”, insisteixen des de l’entitat. “Aquesta situació també l’estan patint i es fa extensiva a totes aquelles famílies que no disposen de subministrament d’aigua a la llar”, afegeixen en un comunicat on demanen una "solució".

L’Ajuntament ha respost que l’entitat va cessar de forma “unilateral” el servei sense comunicar-ho prèviament i així “poder buscar una solució de consens que permetés donar continuïtat al servei”.

En aquest sentit, diuen que des d’aleshores han treballat conjuntament amb l’entitat per intentar trobar una solució per seguir oferint el servei. “Sempre que s’ha requerit per qüestions sanitàries, l’Ajuntament ha ofert una solució provisional i temporal per atendre les persones que ho necessitaven”, asseguren en un comunicat. Finalment, des del consistori diuen que continuaran treballant “com sempre ha fet, per atendre les necessitats bàsiques de tots els veïns i veïnes de la ciutat”.